Член Ради Нацбанку розповів, яка галузь виграла під час коронакризи
Від коронавірусної кризи виграють металурги
«Великий плюс буде нашим металургам від зростання ціни на залізорудну сировину через призупинення видобутку у Бразилії»
Член Ради Нацбанку Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» розповів, який вплив матиме коронавірусна криза на економіку України, зважаючи на прогнози щодо падіння ВВП на рівні 8% і на те, що у деяких європейських країнах ці прогнози ще гірші.
Віталій Шапран вважає, що випадки, коли Україні коронакриза зіграє в плюс, будуть поодинокими і, радше, це будуть аномалії тимчасової дії. Економіст зазначив, що великий плюс буде українським металургам від зростання ціни на залізорудну сировину через призупинення видобутку у Бразилії. Зараз вона торгується біля $103 за тону, а при дорогій руді сталевий прокат дешевим бути не може.
«З вітчизняних металургів найбільше виграють ті, хто забезпечений власною сировиною, бо їх витрати на видобуток не змінились, а от виторг зросте. Позитивом є і досить низька ціна на нафту та газ. Україні не завадило б скористатись падінням цін на енергоносії і сформувати національний енергетичний резерв, тим більше що вся необхідна інфраструктура для такого кроку є», – зазначив Шапран.
Нагадаємо, в уряді назвали альтернативні сценарії розвитку економіки України з врахуванням наслідків поширення коронавірусної інфекції Covid-19. Окрім базового сценарію розглядають оптимістичний та кризовий. Оптимістичний сценарій передбачає швидке подолання поширення коронавірусної інфекції. Кризовий – розгортання другої хвилі поширення коронавірусної інфекції або навіть глобальної фінансово-економічної кризи.
Так, альтернативний кризовий сценарій розвитку базується на припущеннях щодо розгортання другої хвилі пандемії у 2021 році, та, як наслідок, входження світової економіки у затяжну рецесію.
За цим сценарієм прогнозується падіння ВВП у 2021 році на рівні 5-7% з подальшим помірним зростанням в середньому за період 2022-2024 роки на рівні 2,5% щороку (за базовим сценарієм на 4,6% відповідно).