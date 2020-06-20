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    Економіка та фінанси

    Член Ради Нацбанку розповів, яка галузь виграла під час коронакризи

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    <p>Від коронавірусної кризи виграють металурги <b></b></p> - Член Ради Нацбанку розповів, яка галузь виграла під час коронакризи

    Від коронавірусної кризи виграють металурги

    «Великий плюс буде нашим металургам від зростання ціни на залізорудну сировину через призупинення видобутку у Бразилії»

    Член Ради Нацбанку Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» розповів, який вплив матиме коронавірусна криза на економіку України, зважаючи на прогнози щодо падіння  ВВП на рівні 8% і на те, що у деяких європейських країнах ці прогнози ще гірші.

    Віталій Шапран  вважає, що  випадки, коли Україні коронакриза зіграє в плюс, будуть поодинокими і, радше, це будуть аномалії тимчасової дії. Економіст зазначив, що великий плюс буде українським металургам від зростання ціни на залізорудну сировину через призупинення видобутку у Бразилії. Зараз вона торгується біля $103 за тону, а при дорогій руді сталевий прокат дешевим бути не може.

    «З вітчизняних металургів найбільше виграють ті, хто забезпечений власною сировиною, бо їх витрати на видобуток не змінились, а от виторг зросте. Позитивом є і досить низька ціна на нафту та газ. Україні не завадило б скористатись падінням цін на енергоносії і сформувати національний енергетичний резерв, тим більше що вся необхідна інфраструктура для такого кроку є», – зазначив Шапран.

    Нагадаємо, в уряді назвали альтернативні сценарії розвитку економіки України з врахуванням наслідків поширення коронавірусної інфекції Covid-19. Окрім базового сценарію розглядають оптимістичний та кризовий. Оптимістичний сценарій передбачає швидке подолання поширення коронавірусної інфекції. Кризовий – розгортання другої хвилі поширення коронавірусної інфекції або навіть глобальної фінансово-економічної кризи.

    Так, альтернативний кризовий сценарій розвитку базується на припущеннях щодо розгортання другої хвилі пандемії у 2021 році, та, як наслідок, входження світової економіки у затяжну рецесію.

    За цим сценарієм прогнозується падіння ВВП у 2021 році на рівні 5-7% з подальшим помірним зростанням в середньому за період 2022-2024 роки на рівні 2,5% щороку (за базовим сценарієм на 4,6% відповідно).

     

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