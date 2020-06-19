Оперативні дані МОЗ. Україна третій день поспіль б'є антирекорд захворюваності на Covid-19



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Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 34 984 людини, одужали – 16 033 людини, летальних випадків – 985 Фото: pixabay.com

За минулу добу зафіксовано 921 новий випадкок коронавірусу, це на 92 випадки більше, ніж учора (829)

Станом на ранок 19 червня в Україні зафіксовано новий антирекорд – 921 новий випадок коронавірусу, це на 92 випадки більше, ніж учора (829). З них 64 дитини, а також 161 медпрацівник.

Було госпіталізовано 182 особи.

Зафіксовано 19 летальних випадків (вчора 23).

При цьому одужали 586 пацієнтів (вчора 504).

Загалом за весь час пандемії захворіли 34 984 людини, з них – 2 570 дітей та 5 877 медпрацівників.

Загалом одужало 16 033 людини, летальних випадків – 985.

За попередню добу було здійснено 19 365 тестів, з них – 11 465 дослідження методом ПЛР, а також 7 900 ІФА-тестувань.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 142, Рівненській –121, у Києві – 92, на Закарпатті – 78 та у Чернівецькій області – 76.

Коронавірус в Україні

Всього 34984

Хворіють 17966

Одужали 16033

Померли 985

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Як повідомлялося, в уряді планують дозволити українцям ходити без масок на вулиці без покарання. Але, водночас, в Україні можуть посилити адміністративну відповідальність за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті.

Раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні закривали парки та сквери на період карантину радше, щоб психологічно вплинути на громадян і показати масштаби небезпеки коронавірусу. Але з точки зору епідеміології у цьому не було потреби.

Напередодні глава МОЗ назвав «анархією» поведінку українців під час карантину.

До слова, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що кілька днів поспіль фіксується рекордна кількість нових хворих на коронавірус через відсутність жорсткого карантину.

Раніше Ляшко заявляв, що без карантину в Україні від коронавірусу могли б померти 145 тис. людей.

Станом на ранок 18 червня в Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу, це на 71 випадок більше, ніж 17 червня (758). Зафіксовано 23 летальних випадки. При цьому одужали 504 пацієнти.

Раніше «Главком» писав, що мешканці Києва не виконують масковий режим під час поїздок у столичній підземці. Деякі пасажири заходять в метро в масках, але потім їх знімають.