У Києві закрилися сім дитсадків

Через пандемію під час літніх канікул у Києві не працюють пришкільні табори

Столичні заклади позашкільної освіти влітку працюватимуть у звичайному режимі. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

За його словами, всі заклади позашкільної освіти міста працюють протягом червня згідно зі своїм графіком роботи.

«Для дітей, окрім гуртків, організували різні цікаві заходи – із дотриманням усіх карантинних норм. Нагадаю, що 42 заклади позашкільної освіти Києва відвідують майже 80 тисяч дітей», – повідомив Кличко.

Мер зазначив, що, як і минулого року, через пандемію під час літніх канікул у Києві не працюватимуть пришкільні табори.

«У звичайному режимі продовжують працювати дитячі садочки. На сьогодні, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закриті 12 груп у 12 садках. Один садочок – у Шевченківському районі – через захворювання вихователів закрили на карантин. Також на планові ремонти тимчасово закрили 7 дитсадків. Дітей перевели у садочки, що розташовані поруч. Наповненість дітей у дитячих садках міста – понад 46%», – сказав Кличко.

Нагадаємо, 28 травня Кличко дав останній дзвоник для випускників столичних шкіл.

26 травня Кличко відкрив новозбудований дитячий садок №327 на вулиці Радунській у Деснянському районі (масив Троєщина).

Також нагадаємо, що наразі триває основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання, яка розпочалась 21 травня тестуванням з хімії, його складали 9885 осіб. 24 травня відбулось тестування з іспанської, німецької, французької мов – його складали 2433 особи. На ЗНО з англійської мови зареєструвалися понад 146 тисяч осіб.

У 2021 році абітурієнти можуть складати п'ять предметів ЗНО, чотири з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.

Сьогодні, 4 червня, відбувається зовнішнє незалежне оцінювання з історії України.