Сьогодні відбудеться ЗНО з історії України

На тестування з історії України зареєструвалися майже 299 тисяч осіб

Сьогодні відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з історії України, передає пресслужба Міносвіти.

На тестування з історії України зареєструвалися майже 299 тисяч осіб. Для учасників створено 1 262 пункти тестування.

На завдання сертифікаційної роботи з історії України для кожного учасника буде 150 хвилин. Тест налічує 60 завдань, за правильне виконання яких можна набрати 94 бали.

Щоб уникнути скупчення біля входу до пункту тестування, допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. У запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, в який учасникові/учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено в Сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Якщо учасник тестування не зможе пред’явити оригінал Сертифіката, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, його не буде допущено до пункту проведення ЗНО.

На тестуванні варто мати із собою:

2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;

пляшечку з питною водою без етикетки;

засоби індивідуального захисту, які учасник зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.

Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

Речі, що не передбачені процедурою зовнішнього оцінювання, учасники залишають у спеціально відведеному місці, на яке вкаже інструктор в аудиторії тестування.

Раніше Міносвіти відзвітувало, як пройшло ЗНО з англійської мови.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії, його складали 9885 осіб. 24 травня відбулось тестування з іспанської, німецької, французької мов – його складали 2433 особи. На ЗНО з англійської мови зареєструвалися понад 146 тисяч осіб.

У 2021 році абітурієнти можуть складати п'ять предметів ЗНО, чотири з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.