У Києві замінували інститут. Що відомо (відео)
Із будівлі евакуюють студентів
Київський інститут бізнесу та технологій замінували, зараз студентів евакуюють, повідомляє «Київ Оперативний».
«Щойно надійшло повідомлення про замінування Київського інституту бізнесу та технологій (провулок Зоряний, 1/5). Зараз проходить евакуація студентів», – ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Славутичі затримали ймовірного псевдомінера, який наприкінці квітня міг повідомити про замінування та вибух на Чорнобильській атомній електростанції (АЕС).
До слова, у Києві судитимуть чоловіка, який «замінував» кінотеатр.