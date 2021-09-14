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    У Києві замінували інститут. Що відомо (відео)

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    У Києві замінували інститут. Що відомо (відео)
    Фото: t.me/KyivOperativ/80811

    Із будівлі евакуюють студентів

    Київський інститут бізнесу та технологій замінували, зараз студентів евакуюють, повідомляє «Київ Оперативний».

    «Щойно надійшло повідомлення про замінування Київського інституту бізнесу та технологій (провулок Зоряний, 1/5). Зараз проходить евакуація студентів», – ідеться в повідомленні.

    Нагадаємо, у Славутичі затримали ймовірного псевдомінера, який наприкінці квітня міг повідомити про замінування та вибух на Чорнобильській атомній електростанції (АЕС).

    До слова, у Києві судитимуть чоловіка, який «замінував» кінотеатр.

    Теги: Київ замінування евакуація
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    У Києві замінували інститут. Що відомо (відео)