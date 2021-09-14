На столичній Борщагівці дерево обвішують візками з супермаркету (фото)

Щоранку двірник їх знімає, а вночі вони знову з'являються

Із початку вересня майже щодня на столичній Борщагівці невідомі обвішують дерева візками із супермаркету. Фото такого дикого флешмобу опублікував «Київ оперативний».

«Починаючи з 1 вересня щодня у сквері «Поляна» (перетин Янгеля та Борщагівської) якісь дикуни «обвішують» дерево візками з супермаркету. Щоранку двірник їх знімає, а вночі вони знову з'являються», – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Печерському районі столиці місцеві мешканці помстилися водієві автівки за неправильну парковку. Машину обклали мішками зі сміттям.