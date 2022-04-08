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    Київський метрополітен змінить назви п'яти станцій: список

    Керівник столичного метрополітену просить владу перейменувати &laquo;проросійські&raquo; назви підземки - Київський метрополітен змінить назви п'яти станцій: список
    Керівник столичного метрополітену просить владу перейменувати «проросійські» назви підземки
    фото: Олександр Брагінський / Facebook

    Нові назви обиратиме спеціальна комісія

    У Києві зміняться назви п’яти станцій метрополітену. Про це розповів голова столичного метрополітену Віктор Брагінський на своїй сторінці у Facebook.

    Ідеться про такі станції:

    • «Площа Льва Толстого»;
    • «Берестейська»;
    • «Мінська»;
    • «Героїв Дніпра»;
    • «Дружби народів».

    «Звернувся до міського голови з ініціативою перейменування п’яти станцій підземки. Наші люди укриваються на «Дружби народів», поки ця так звана «дружба народів» вбиває їх земляків, сусідів, родичів та нищить нашу країну. Такого не може бути… Переконаний, що профільна комісія з питань найменувань спільно з громадськістю обере достойні назви та увіковічить наших героїв!», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, Київське метро змінює графік роботи: рух «червоною» гілкою продовжено.

    Працюють пересадочні вузли: «Площа Льва Толстого» – «Палац спорту», а також «Золоті ворота» – «Театральна»

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    Теги: росія окупанти Київ метро війна Україна окупація #stoprussia
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    Київський метрополітен змінить назви п'яти станцій: список