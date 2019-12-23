У Києві зареєстровано понад 11 тис. хворих на грип



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Спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ

У Києві за 51-й тиждень 2019 року зареєстровано 11 172 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 50,7%. Наразі показник захворюваності становить 378,6. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,5% у порівнянні з попереднім тижнем. Зниження відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 7 234 (проти 7660), дорослих – 3983 особи (зростання на 7%).

«У структурі захворюваності діти становлять 64,8%, а на попередньому тижні – 67,5%. Серед школярів захворюваність знизилася на 6,4%: 3210 випадків, що становить 44,4% від загальної кількості захворілих дітей і 28,7% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 51-й тиждень госпіталізовано 127 осіб, із них 95 – діти.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 49 656 осіб», – додав Поворозник.

Як повідомлялося, у Києві за 50-й тиждень 2019 року було зареєстровано 11 340 хворих на грип та ГРВІ.

Центр громадського здоров'я МОЗ України прогнозує, що в епідемічному сезоні 2019/2020 року в Україні на грип може захворіти до 6,7 млн людей.

Для запобігання епідемічних ускладнень і захисту киян від захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції розпорядженням Київської міської держадміністрації затверджено відповідні профілактичні заходи в епідемічний сезон 2019-2020 років.