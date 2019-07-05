Оголошено підозру запорізькому «гастролеру», який ошукував киян



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шахрай намагався ошукати пенсіонерку

Шахрай час від часу приїжджав до Києва та шахрайським шляхом вимагав гроші у мешканців столиці

Київською місцевою прокуратурою №2 повідомлено про підозру жителю Запоріжжя, який періодично «гастролював» до столиці та шахрайським шляхом отримував грошові кошти від довірливих людей. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Остання подія трапилась 3 липня у Дарницькому районі Києва. «Злочинець зателефонував жінці похилого віку та від імені її доньки повідомив, що та в тяжкому стані та потребує оперативного лікування, після чого вимагав передати гроші на лікування. Однак коли зловмисник прийшов до квартири потерпілої за грошима, жінка завагалася, після чого шахрай силоміць заволодів сумою близько 5 тисяч доларів США та втік з місця злочину», - розповіли в прокуратурі.

Невдовзі зловмисника було затримано, гроші повернуто потерпілій.

Злочинцем виявився неодноразово (8 разів) судимий мешканець Запоріжжя. Встановлено, що шахрай час від часу приїжджав до Києва та шахрайським шляхом вимагав гроші у мешканців столиці.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 186 КК України (відкрите викрадення чужого майна (грабіж), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому).

За вчинене йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

Наразі поліцією проводиться перевірка на причетність зазначеної особи до аналогічних злочинів, а також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно зловмисника, який на підставі підроблених документів незаконно продав квартиру, що належала 84-річній киянці.