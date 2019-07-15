Увага, шахраї! На Київщині двоє чоловіків посеред вулиці ошукали пенсіонерку



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У жінки викрали гаманець із пенсією

Поліція Київщини розшукує осіб, що пограбували пенсіонерку в Білій церкві. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Сьогодні, 15 липня, вранці мешканка Білої Церкви отримала пенсію в банку та поверталася додому. На вулиці вона побачила пакет, тоді до неї підійшов чоловік і запропонував разом зазирнути всередину. В пакеті були гроші. Незнайомець запропонував їх розділити порівну.

Далі до них підійшов другий чоловік та спитав, чи не знаходили вони пакет. На це перший чоловік відповів «ні», та сказав жінці показати свою сумку. Жінка відкрила сумку, тоді зловмисник вихватив в неї гаманець і втік.

Крадії: чоловік, віком близько 30 років, був одягнений у джинси, темну футболку, з барсеткою через плече та сірим пакунком в руках. Другий чоловік, віком приблизно 50 років, великої статури, з русявим волоссям. Був одягнений у сірий костюм.

Поліція Київщини встановлює особи шахраїв та нагадує про необхідність уважно пильнувати власні речі.

Нагадаємо, Київською місцевою прокуратурою №2 повідомлено про підозру жителю Запоріжжя, який періодично «гастролював» до столиці та шахрайським шляхом отримував грошові кошти від довірливих людей