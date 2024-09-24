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За хабарі залишав військових служити в тилу: на Закарпатті викрито командира батальйону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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За хабарі залишав військових служити в тилу: на Закарпатті викрито командира батальйону
Правоохоронці задокументували отримання від одного з підлеглих $1,3 тис. за включення його до списку «тиловиків»
фото: Офіс генпрокурора

Командир пропонував підлеглим заплатити за можливість залишитися в тилу

Державне бюро розслідувань у співпраці з Службою безпеки викрили командира батальйону однієї з військових частин, який брав гроші з підлеглих військовослужбовців за можливість служити на Закарпатті. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, частина особового складу мала перейти у підрозділ, який виконуватиме завдання у районі бойових дій, решта – залишитись на заході України. Так, командир запропонував підлеглим заплатити за можливість залишитися в тилу. Він залучив довіреного військовослужбовця, який мав отримувати кошти від солдатів.

Правоохоронці задокументували отримання від одного з підлеглих $1,3 тис. за включення його до списку «тиловиків»
Правоохоронці задокументували отримання від одного з підлеглих $1,3 тис. за включення його до списку «тиловиків»
фото: dbr.gov.ua/ДБР

«Правоохоронці задокументували отримання від одного з підлеглих $1,3 тис. за включення його до списку «тиловиків». Платили за місце в роті охорони й інші військовослужбовці, усі деталі наразі встановлюють правоохоронці», – йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, спільник командира отримав 300 тис. грн на власні банківські рахунки, а також близько $30 тис. готівкою.

Спільник командира отримав 300 тис. грн на власні банківські рахунки, а також близько $30 тис. готівкою
Спільник командира отримав 300 тис. грн на власні банківські рахунки, а також близько $30 тис. готівкою
фото: dbr.gov.ua/ДБР

20 вересня командира батальйону, а також його спільника було затримано. Обом фігурантам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, з конфіскацією майна. Підозрюваним суд обрав запобіжні заходи – тримання під вартою.

Командир пропонував підлеглим заплатити за можливість залишитися в тилу
Командир пропонував підлеглим заплатити за можливість залишитися в тилу
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних до оборудки осіб.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура у співпраці з Генеральним прокурором викрили на одержанні неправомірної вигоди заступника прокурора Запорізької області.

За даними слідства, посадовиця висловила прохання надати $40 тис. за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку колишнього керівника Департаменту кібербезпеки Служби безпеки Іллі Вітюка. У результаті перевірки ознак незаконного збагачення не виявлено.

Теги: гроші корупція в Україні ДБР військові війна армія Закарпаття

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Кримінал

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