Окупанти обстріляли Харків керованими авіабомбами: почалася пожежа

Загарбники вдарили по Харкову бомбами

В ніч на 9 вересня близько третьої ночі російські окупанти обстріляли Харків, випустивши по місту кілька керованих авіабомб. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Попередньо – кілька ударів по місту КАБами. Щодо постраждалих – йде збір інформації. На місці одного з прильотів пожежа», – написав він у Telegram.

За даними місцевих пабліків, перед обстрілом було зафіксовано рух ворожих літаків у напрямку Харкова. Вибухи також чули мешканці передмістя міста.

Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру. Точні дані про руйнування та кількість постраждалих уточнюються.

Міська влада закликає мешканців дотримуватися правил безпеки, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час обстрілів.

Нагадаємо, росіяни з артилерії обстріляли Очаків: загинула жінка.