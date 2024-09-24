Готував удар РФ по власній бригаді: СБУ затримала мобілізованого харків’янина

Російська спецслужба обіцяла «евакуювати» свого агента до країни-агресора, де він планував вступити до ворожого війська і воювати проти України

Агент РІФ провів дорозвідку поблизу бойових позицій української ППО, яку рашисти сподівалися «обійти» під час ракетної атаки

Служба безпеки України затримала ще одного агента РФ у Харкові. Ним виявився нещодавно мобілізований 45-річний мешканець міста, якого у серпні цього року дистанційно завербувала російська воєнна розвідка. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Повідомляється, що мобілізований за вказівкою окупантів мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів своєї бригади ЗСУ.

В обмін на це російська спецслужба обіцяла «евакуювати» агента до країни-агресора, де він планував вступити до ворожого війська і воювати проти України.

Для наведення вогню фігурант позначив «потрібні» локації на гугл-карті та відправив відповідний скріншот своєму російському куратору.

Також агент провів дорозвідку поблизу бойових позицій української ППО, яку рашисти сподівалися «обійти» під час ракетної атаки.

За інструкцією воєнної розвідки РФ перед ворожим обстрілом зрадник мав прибути до визначеного місця на передовій, а окупанти – створити для нього «коридор» для переходу лінії фронту.

Утім співробітники СБУ спрацювали на випередження і як тільки задокументували злочинні дії агента, то затримали його на етапі підготовки до «евакуації» в Росію.

Крім того, у ході спецоперації СБУ провела комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ, що повністю зірвало плани агресора.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для зв’язку з російською спецслужбою.

3 фото На весь екран



Переписка затриманого з куратором фото: СБУ

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служби безпеки України (СБУ) та Державне бюро розслідувань (ДБР) нейтралізували оперативно-бойову групу воєнної розвідки РФ (ГРУ) в Одесі. У результаті спецоперації в обласному центрі затримано керівника ворожого осередку та його «праву руку». У затриманих вилучено понад 70 одиниць вогнепальної зброї з оптичними прицілами та боєприпаси, а також бронежилети, шоломи, балістичні окуляри та інше тактичне спорядження.

Також Служба безпеки України затримала в Києві агента російського Головного розвідувального управління (ГРУ), який розставляв «відеопастки» для онлайн-коригування ударів по столиці.