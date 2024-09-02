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Замість копійки – шаг. Як суспільство відрегувало на дерусифікацію монет?

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Замість копійки – шаг. Як суспільство відрегувало на дерусифікацію монет?
Назва «шаг» давнього українського походження, вона уже використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі
фото з відкритих джерел

Багато українців вважає, що рішення НБУ є недоцільним, адже, на їхню думку, монетами зараз майже не користуються

Національний банк України запропонував змінити назву розмінних монет з «копійка» на «шаг», аби відновити історичну справедливість та відродити національні традиції. Голова НБУ запевнив, що за умови затвердження нововведення – нові монети друкуватимуться поступово, а старі виведуть із обігу.

У часи Української революції 1917-1921 років у реальний грошовий обіг були введені грошові знаки з назвою «шаг», що було закріплено на законодавчому рівні
У часи Української революції 1917-1921 років у реальний грошовий обіг були введені грошові знаки з назвою «шаг», що було закріплено на законодавчому рівні
фото: пресслужба НБУ

Ця новина очікувано спровокувала обговорення у мережі. Люди як підтримували таке рішення, так і не розуміли його доцільності.

Колишній народний депутат України, поет, прозаїк та журналіст Олександр Бригинець вважає, що таке нововведення вже «не на часі», адже на його думку, монети зараз майже не використовуються. Також він має сумніви й щодо історичного підґрунтя цього рішення.

«З історією усе мутно – не було українських монет ШАГ. Покажіть мені монету з написом ШАГ. З лінгвістикою таке ж г*вно: гривня – від слова грива, як ціна за голову чи як прикраса навколо голови – на шиї. Копійка від коп'я, а не списа. Шаг від шага, а не крока. На* треба? В умовах сьогоднішнього дня, коли ніяких копійок крім 50 (інколи) ніхто не використовує, можна взагалі відмовитися від 1/100, а залишити ціну у форматі ₴10.5 – тобто округлитидо 0,5. Коли ви востаннє чули слово копійка? До сьогодні?» – зауважив Бригинець.

Також він додав до публікації світлину першої золотої монети Русі: златника князя Володимира Святославича

Златник князя Володимира Святославича (980–1015) масою близько 4 г.
Златник князя Володимира Святославича (980–1015) масою близько 4 г.
фото: Facebook / Олександр Бригинець

Голова Правління Української Гельсінської спілки з прав людини Анатолій Бойко вдався до критики рішення НБУ.

«Фраза з відомої пісні «Два шагі наліво, два шагі направо….» тепер набуде нових сенсів... І чому «шаги»? Чого вже не «кроки»? І нашо це взагалі, як копійки вже фактично вийшли з готівкового обігу, а в безготівковому можна просто зазначати 50,65 грн, наприклад? Upd. Вони ще збираються це карбувати! Для чого?! Нам точно нема більше куди гроші в країні подіти?!» – емоційно відреагував Анаталій Бойко.

Водночас журналіст та історик грузинського походження Вахта́нг Кіпіа́ні вирішив акцентувати увагу не на дерусифікації монет, а на реакції суспільства на це.

«Не про шаги, а про дорогих моїх співгромадян. Така назва розмінної монети могла з'явитися відразу, разом з гривнею. Ще у першій половині 1990-х. Але не з'явилась. Через більшість виборців, які голосували тоді за комуністів і за таких же червоних директорів заводів ВПК і вони кістьми лягли і не дали візіонеру Віктору Ющенку реалізувати цю ідею.

І більшість з цим спокійно жила і спала тридцять років. Голосуючи за подачки за антиукраїнську шваль. Так само більшість спокійно собі жила на вулицях Гагаріна і Пушкіна, Маркса, Леніна і всяких мічуріних і чкалових. Всі, кому це боліло і хто щоразу піднімав свій голос в обороні українського, словами Стуса – малесенька щопта. І тому воплі від випадкових перехожих, що щось проукраїнське робиться «не на часі» не варті битого шеляга», – наголосив історик.

Голова правління в Українському кризовому медіа-центрі Валерій Чалий наголосив на тому, чи доречим є таке рішення у той час, як загарбницька армія РФ активно наступає на фронті.

«Дивлюся, що багато моїх френдів у ФБ переймаються, чи треба копійку замінити на шаг, чи гріш, чи ще щось…
Водночас ворог просто «пре» на фронті, а воєнний злочинець насміхається над МКС і просто зараз випробовує нашу здатність реагувати в режимі реального часу та правильно розподіляти, не такі вже й великі ресурси (інтелектуальні, креативні, чи імплементаційні).

Ламаної копійки не варті дискусії, якщо їх результатом (бажано - дуже швидким) не стає пропозиція, як уразити ворога, тут і зараз, і зберегти більше життів наших воїнів. Мають бути люди у владі, які правильно розставляють пріоритети таких суспільних дискусій! Агов! Де ви?!» – звернувся Валерій Чалий.

Телеведучий, казкар-лірник Олександр Власюк, більш відомий як Сашко Лірник відреагував на новину лаконічно.

«Мені «шаг» подобається. Давно треба було», – йдеться у дописі казкаря.

У коментарях під дописами діячів українці палко висвітлювали свою позицію на цю тему.

Частина українців не підтримує таке рішення, якщо воно вартуватиме додаткових коштів з бюджету під час війни. Також вони не бачать доцільності у ньому загалом.

Замість копійки – шаг. Як суспільство відрегувало на дерусифікацію монет? фото 1
скриншот: facebook/bryhynets
Замість копійки – шаг. Як суспільство відрегувало на дерусифікацію монет? фото 2
скриншот: Facebook / Сашко Лірник
Замість копійки – шаг. Як суспільство відрегувало на дерусифікацію монет? фото 3
скриншот: Facebook / Сашко Лірник

Водночас значна кількість українців підтримали таке рішення, і навіть пригадували, як у дитинстві чули вислови пов'язані із «шагом».

Замість копійки – шаг. Як суспільство відрегувало на дерусифікацію монет? фото 4
скриншот: facebook/bryhynets
Замість копійки – шаг. Як суспільство відрегувало на дерусифікацію монет? фото 5
скриншот: facebook/bryhynets
Замість копійки – шаг. Як суспільство відрегувало на дерусифікацію монет? фото 6
скриншот: Facebook / Сашко Лірник

Люди навіть зауважували, що серед старшого покоління досі можна почути слово «рублі», а не гривні.

Замість копійки – шаг. Як суспільство відрегувало на дерусифікацію монет? фото 7
скриншот: Facebook / Вахтанг Кіпіані

Деякі українці також пропонували назвати монети – «рублем», натякаючи на те, що назва «рубль» з'явилася від «рубання» гривень багато століть тому.

Замість копійки – шаг. Як суспільство відрегувало на дерусифікацію монет? фото 8
скриншот: Facebook / Сашко Лірник

Нагадаємо, Національний банк України пропонує змінити назву розмінних монет з «копійка» на «шаг».  Як пояснили в НБУ, це потрібно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій, інформує преслужба банку.

До слова, Національний банк до 33-ї річниці Незалежності України випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн українським гаслом.

Читайте також: Копійку замінять на шаг. Чому фінансисти критикують «історичне» рішення Нацбанку?
Теги: Національний банк депутат гроші гривня монета письменник журналіст традиції

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