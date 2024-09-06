«Азовці» деблокували підрозділ ЗСУ з оточення у Нью-Йорку

Сили оборони контролюють частину населеного пункту Нью-Йорк

Військові 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» повернути під свій контроль частину селища Нью-Йорк на Донецькому напрямку і деблокувати з оточення українських військових. Про це повідомила пресслужба «Азов».

Бригада залучена до оборонних і наступальних дій у Нью-Йорку та його околицях з метою покращення тактичного положення на Торецькому напрямку.

«На момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною. Але завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади, «Азову» вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні», – йдеться у повідомленні бригади.

Однак на даний момент ситуація все одно залишається напруженою. За добу росіяни проводять до 15 штурмів у зоні відповідальності бригади. Але бійці тримають оборону та успішно контратакують, – зазначають у «Азові».

«Ворог неодноразово заявляв, що повністю окупував Нью-Йорк. Проте це чергова маніпуляція окупантів. Сили оборони контролюють частину населеного пункту та роблять все можливе для звільнення українських територій», – наголошують у бригаді.

За повідомленням Інституту вивчення війни (ISW), російські окупанти посилюють спроби захопити Курахове й Вугледар Донецької області, щоб не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська. Скоординовані російські наступальні операції з південного флангу на Покровському напрямку на західний фланг української оборони навколо Вугледара, ймовірно, покликані посилити тиск на ЗСУ, що обороняються на заході Донеччини.