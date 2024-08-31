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Окупанти просуваються на трьох напрямках: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Окупанти просуваються на трьох напрямках: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Російські війська просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області 

Окупанти просуваються поблизу Покровська, на Торецькому напрямку та на південний захід від Донецька. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

30 серпня бої тривали на північ і північний схід від міста Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські війська продовжували наступальні дії в районі Липців, Плетенівки та Вовчанська. 30 серпня російський блогер заявив, що російські війська відбили невеликі українські штурмові групи, які атакували поблизу Огірцевого.

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Сватового під час продовження російських наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 30 серпня. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 серпня, показують, як російські війська піднімають російський прапор у центрі Стельмахівки, вказуючи, що Російські війська захопили поселення.

29 серпня Міноборони Росії заявило, що російські війська захопили Стельмахівку, а також стверджувало, що російські війська захопили Синьківку. Водночас російські блогери стверджували, що російські війська просунулися далі на південь від населеного пункту. Деякі російські блогери стверджували, що російським військам ще потрібно розчистити одну-дві вулиці Синьківки, перш ніж повністю захопити селище.

Російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Вели наступальні дії в районі Верхньокам'янського, Виїмки та Івано-Дар'ївки, в напрямку Званівки.

30 серпня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Вели наступальні дії біля самого Часового Яру, в районі Калинівки, Іванівського, в напрямку Ступочок, районі Андріївки та Кліщіївки. 

Повідомляється, що 30 серпня російські війська просунулися поблизу Торецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські блогери стверджували, що російські війська просувалися в межах західної Дружби, Північного, в межах південно-східного Торецька, на північний захід від Нью-Йорка, на захід від Юрівки, на схід від Пантелеймонівки.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська. На геолокаційному кадрі, опублікованому 29 серпня, видно, як війська РФ піднімають прапор у дачній зоні на північний схід від села Карлівка. Окупанти також нещодавно просунулися в межах південно-західної Новогродівки.

Російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 та 30 серпня, показують, що російські сили нещодавно просунулися на північ від Костянтинівки та на північний захід від Побєди. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська захопили Костянтинівку, але російські блогери стверджували, що українські війська все ще утримують позиції в північно-західній Костянтинівці.

Російський блогер стверджував, що 30 серпня російські війська просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області на північ від Урожайного, але жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

29 і 30 серпня тривали позиційні бої на заході Запорізької області в районі Роботиного та Малої Токмачки, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Також бої тривали на східному березі Херсонської області – підтверджених змін на лінії фронту не було.

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Теги: окупанти війна фронт наступ

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