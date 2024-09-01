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Відсьогодні в супермаркетах діють нові правила видачі готівки на касах

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Відсьогодні в супермаркетах діють нові правила видачі готівки на касах
Покупці можуть відмовитися від отримання банкнот та монет на касі магазину, якщо вони в поганому стані
фото: gsm.info

Тепер покупці мають право вимагати банкноти належної якості

Із 1 вересня в Україні почали діяти нові правила видачі готівки на касах супермаркетів. Про це йдеться в повідомленні Національного банку. 

Тепер покупці можуть відмовитися від отримання банкнот та монет, якщо вони в поганому стані. А касирам заборонено видавати такі гроші у межах послуги «готівка на касі». 

Гроші, які надаються покупцям, повинні бути придатними для обігу та не викликати сумнівів щодо їх справжності чи платіжності. Натомість пошкоджені банкноти мають вилучатися з обігу та передаватися банкам разом із іншою виручкою.

«Це означає, що відтепер кожен покупець має право вимагати готівку належної якості на касах супермаркетів. Якщо покупець отримає зношені банкноти, він може відмовитися від них, а касир зобов’язаний їх замінити», – пояснив Нацбанк.

Водночас касир не може відмовити в обміні грошей. Якщо ж працівник супермаркета порушує ці правила, то покупець може подати на нього скаргу.

Нагадаємо, що з 29 серпня юридичні та фізичні особи (підприємці) більше не можуть отримати готівку за переказом без її попереднього зарахування на рахунок. 

Крім того, Національний банк України з 1 жовтня 2024 року обмежив перекази з картки на картку сумою 150 тис. грн. Утім, заборона не торкнеться більшості українців.

Раніше НБУ скасував усі обмеження для банків та інших фінансових установ на продаж готівкової валюти населенню. За оцінками регулятора, скасування обмежень сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами. У результаті це допоможе стабілізувати курсові очікування і підвищити стійкість валютного ринку.

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Теги: супермаркет Нацбанк гроші

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