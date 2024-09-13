Росіяни знаходять нові шляхи вивозу українських дітей з окупованих територій – Нацспротив

«Під виглядом всебічної допомоги дітям з тяжкими захворюваннями, ворог створює базу для подальшого переселення маленьких українців на Росію»

За даними національного спротиву, росіяни організовують примусове вивезення хворих дітей з хоспісу на тимчасово окупованих територіях України. Про це йдеться у заяві Центру національного спротиву.

«Таку злочинну діяльність кремлівські посіпаки розгорнули на базі дитячого хоспісу «Одуванчики», – зазначають у Центрі.

Повідомляється, що цей заклад спочатку працював на території тимчасово окупованої Донеччини, але віднедавна діяльність його розширилася і на Луганщину.

«Під виглядом всебічної допомоги дітям з тяжкими (у тому числі онкологічними) захворюваннями, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, ворог створює базу для подальшого переселення маленьких українців на Росію», – інформує Нацспротив.

Нагадаємо, російська окупаційна влада продовжує активну кампанію з вербування молоді на тимчасово окупованих територіях України. За даними Центру національного спротиву, окупанти створюють мережі різноманітних «патріотичних» організацій, таких як «Молода гвардія» , використовуючи їх як прикриття для військового вишколу підлітків.

Також російські загарбники на тимчасово окупованих українських територіях готуються розбудовувати мережу концентраційних таборів.

Зазначається, що у липні-серпні 2024 року, під керівництвом заступника глави уряду РФ Марата Хуснулліна, робоча група завершила перший етап напрацювання пропозицій, щодо реконструкції та будівництва нових «центрів тимчасового утримання іноземних громадян та осіб без громадянства» на ТОТ України.

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях росіяни провели семінар серед вчителів щодо виявлення дітей, які можуть підтримувати Україну.