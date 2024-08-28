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Під Києвом у Десні виявили отруйну речовину, яку принесло течією з Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Під Києвом у Десні виявили отруйну речовину, яку принесло течією з Росії
Десна – одна з найбільших річок України, є правою притокою Дніпра
фото з відкритих джерел

Київська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій заборонила купатися та ловити рибу в річці

У річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається течією з-під російського кордону. Про це повідомив Вишгородський міський голова Олексій Момот.

За його словами, 26 серпня було проведено позачергове засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, під час якого вирішили заборонити для мешканців купання та вилов риби у Десні.

«У річці Десна та її затоках виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону. Категорично заборонити всьому підпорядкованому о/с купатись, переплавлятись, рибалити в Десні та її затоках», – написав Момот.

Заборона буде діяти для Броварської, Вишгородської та Пірнівської територіальної громад до отримання безпечних показників від екологів.

Десна – одна з найбільших річок України, що протікає на півночі країни і є правою притокою Дніпра. Довжина річки становить близько 1,130 км, з яких приблизно 591 км – на території України. Вона бере свій початок в Росії, в Смоленській області, і протікає через Чернігівську, Київську та Сумську області.

Напередодні у річці Сейм, яка є притокою Десни, також було зафіксовано забруднюючі речовини.

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Теги: окупанти екологія Київ річка

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