РФ зламала камери спостереження, щоб шпигувати за допомогою Україні? Реакція прикордонників

Прикордонна служба заявляє, що не зафіксувала зламу систем

Розвідувальні служби Великої Британії та її союзники заявили, що Російська Федерація отримала доступ до 10 тис. камер спостереження на кордоні, щоб шпигувати та зірвати потік західної допомоги до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Національний центр кібербезпеки Великої Британії закликав приватні компанії, що беруть участь у доставці допомоги, «вжити негайних заходів для самозахисту».

«Окрім атак на логістичні установи, учасники підрозділу 26165, ймовірно, використовували доступ до приватних камер у ключових місцях, таких як прикордонні пункти, військові об'єкти та залізничні станції, для відстеження переміщення матеріалів до України».

Зазначається, що хакерське угрупування більш відоме як APT 28 та Fancy Bear, повʼязане з російською розвідкою, отримало доступ до камер поблизу «військових об'єктів та залізничних станцій для відстеження переміщення матеріалів до України»: 80% на території України та 10% у Румунії. 4% камер, на які було спрямовано атаку, знаходилися в Польщі, 2,8% в Угорщині та 1,7% у Словаччині.

Водночас були здійснені й інші спроби збору конфіденційної інформації про вантажі, такої як розклад руху поїздів та транспортна документація. «Принаймні в одному випадку зловмисники намагалися використовувати голосовий фішинг, щоб отримати доступ до привілейованих облікових записів, видаючи себе за ІТ-персонал», – йдеться в повідомленні.

Тим часом Державна прикордонна служба повідомила, що інформації про зламування камер на прикордонних переходах не надходило. «Такої інформації нам не надходило від прикордонників суміжних країн, щоб вони мали якийсь вплив на їхні інформаційні системи, в тому числі ті, до яких, під'єднані системи відеоспостереження», – пояснив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За словами посадовця, Прикордонна служба, яка також має систему відеоспостереження на кордоні, не зафіксувала зламу систем. Він додав, що це стосується і зеленої ділянки кордону, і пунктів пропуску.

«Якщо нам вдасться отримати від них якесь підтвердження, що дійсно був якийсь вплив, то ми обов'язково ділимося інформацією для того, щоб врахувати це у своїй службовій діяльності відносно захисту наших інформаційних систем. За необхідності, ми можемо також надати всю необхідну допомогу, якщо така буде запропонована на отримання від суміжних країн», – наголосив він.

Нагадаємо, на початку травня хакери зламали месенджер TeleMessage, яким користувалися десятки американських чиновників – серед них співробітники Білого дому, дипломатичних служб, митниці та Секретної служби. Його також використовував Майкл Волтц.

До слова, партизанський рух «Атеш» анонсував нові масовані кібератаки проти окупантів.