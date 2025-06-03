На Вінниччині поліцейські впіймали чоловіка, який дві доби переховувався у землянці

Фігуранту загрожує до семи років ув’язнення

У селищі Стрижавка чоловік вчиняв домашнє насильство відносно матері та погрожував поліцейським гранатою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

29 травня у Стрижавці поліцейські приїхали на виклик про домашнє насильство. Жінка повідомила, що агресивно поводиться її син. Поки поліцейські розбиралися в ситуації, 40-річний чоловік раптово дістав гранату, висмикнув чеку й почав погрожувати. Правоохоронці змогли заспокоїти його й вмовили прибрати гранату.

За даними правоохоронців, зловмисник продовжував агресивно поводитись, демонструвати наявність у нього ще кількох боєприпасів, погрожував їх застосувати. Згодом з місця злочину він втік та переховувався.

31 травня правоохоронці розшукали фігуранта у лісі поблизу села Лаврівка, де ночував у землянці. Зловмисник спробував втекти від оперативників, але вони наздогнали його та затримали. Під час невідкладних слідчих дій у нього вилучили бойову гранату Ф-1 із запалом та ніж, які він постійно носив із собою. У ході обшуків за місцем проживання чоловіка поліцейські виявили майже сто набоїв різного калібру до стрілецької зброї. Ще дві гранати він заховав поблизу місцевого кладовища.

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури слідчі Відділення поліції № 3 Вінницького РУП повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до семи років ув’язнення.

Також вирішується питання щодо притягнення його до відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Раніше 72-річного мешканця Вінниці визнали винуватим у вчиненні низки злочинів проти колишньої дружини. Чоловіка засуджено до семи років позбавлення волі за систематичне домашнє насильство, заподіяння тілесних ушкоджень та ігнорування судових приписів.