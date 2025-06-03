Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

На Вінниччині поліцейські впіймали чоловіка, який дві доби переховувався у землянці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Вінниччині поліцейські впіймали чоловіка, який дві доби переховувався у землянці
Чоловік вчиняв домашнє насильство відносно матері
фото: Національна поліція України

Фігуранту загрожує до семи років ув’язнення

У селищі Стрижавка чоловік вчиняв домашнє насильство відносно матері та погрожував поліцейським гранатою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

29 травня у Стрижавці поліцейські приїхали на виклик про домашнє насильство. Жінка повідомила, що агресивно поводиться її син. Поки поліцейські розбиралися в ситуації, 40-річний чоловік раптово дістав гранату, висмикнув чеку й почав погрожувати. Правоохоронці змогли заспокоїти його й вмовили прибрати гранату.

На Вінниччині поліцейські впіймали чоловіка, який дві доби переховувався у землянці фото 1

За даними правоохоронців, зловмисник продовжував агресивно поводитись, демонструвати наявність у нього ще кількох боєприпасів, погрожував їх застосувати. Згодом з місця злочину він втік та переховувався.

31 травня правоохоронці розшукали фігуранта у лісі поблизу села Лаврівка, де ночував у землянці. Зловмисник спробував втекти від оперативників, але вони наздогнали його та затримали. Під час невідкладних слідчих дій у нього вилучили бойову гранату Ф-1 із запалом та ніж, які він постійно носив із собою. У ході обшуків за місцем проживання чоловіка поліцейські виявили майже сто набоїв різного калібру до стрілецької зброї. Ще дві гранати він заховав поблизу місцевого кладовища.

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури слідчі Відділення поліції № 3 Вінницького РУП повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до семи років ув’язнення.

Також вирішується питання щодо притягнення його до відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Раніше 72-річного мешканця Вінниці визнали винуватим у вчиненні низки злочинів проти колишньої дружини. Чоловіка засуджено до семи років позбавлення волі за систематичне домашнє насильство, заподіяння тілесних ушкоджень та ігнорування судових приписів.

Читайте також:

Теги: Національна поліція України Вінниччина домашнє насильство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З 2005 року державні гідроспоруди без належних правових підстав використовувалися фізичною особою
На Вінниччині держава відсудила гідроспоруди на 252 млн грн
12 травня, 19:21
Анна Алхім неодноразово потрапляла в гучні скандали
Поліція відкрила кримінальне провадження проти скандальної блогерки Алхім
16 травня, 18:56
Правоохоронці пообіцяли згодом надати інформацію про результати
Нацполіція проводить понад 200 обшуків у рамках операції з ліквідації наркобізнесу
13 травня, 10:23
Вінницькі митники зупинили спробу незаконного переміщення через митний кордон України старовинної картини
Іноземка намагалася вивезти з України старовинну картину (фото)
20 травня, 16:50
Синоптики попереджають про негоду 22 травня: які області під загрозою
Синоптики попереджають про негоду 22 травня: які області під загрозою
21 травня, 15:13
Пасажир пошкодив міжвагонне скло поїзда, яке курсує зеленою гілкою столичного метро
Розбите скло у вагоні метро обійдеться киянину у п’ять років в'язниці
21 травня, 17:59
Слідчі дії відбувалися в чотирьох містах України
Розкрадання коштів однієї з найбільших нафтопереробних компаній. Поліція провела пів сотні обшуків
29 травня, 17:12
Підтоплені приміщення і повалені дерева: наслідки негоди на Вінниччині (фото)
Підтоплені приміщення і повалені дерева: наслідки негоди на Вінниччині (фото)
28 травня, 11:09
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні
Грози, шквали та град. Синоптики попереджають про негоду у низці областей
Вчора, 15:59

Новини

На Вінниччині поліцейські впіймали чоловіка, який дві доби переховувався у землянці
На Вінниччині поліцейські впіймали чоловіка, який дві доби переховувався у землянці
Співробітник судового апарату на Вінниччині задекларував кросовер за… 5 тис. грн
Співробітник судового апарату на Вінниччині задекларував кросовер за… 5 тис. грн
Грози, шквали та град. Синоптики попереджають про негоду у низці областей
Грози, шквали та град. Синоптики попереджають про негоду у низці областей
72-річний чоловік отримав сім років в'язниці за насильство над ексдружиною
72-річний чоловік отримав сім років в'язниці за насильство над ексдружиною
У Вінниці суд відправив під варту лікарів, які «продавали» інвалідність
У Вінниці суд відправив під варту лікарів, які «продавали» інвалідність
75-річний вінничанин дивом вижив після падіння в колодязь
75-річний вінничанин дивом вижив після падіння в колодязь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
235K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 червня: ситуація на фронті
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 червня 2025
47K
Кремль прокоментував операцію СБУ «Павутина»
42K
Собі – заводи, чоловікові – слона і мотоцикл. Стало відомо, як Марина Порошенко хотіла ділити майно у Крижопільському суді
28K
Bloomberg розповів, як у Кремлі відреагували на операцію «Павутина»
23K
Білий дім розповів про реакцію Трампа на операцію СБУ «Павутина»

Новини

Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Сьогодні, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
Вчора, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua