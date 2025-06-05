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«Світла та щира». Поліцейські розповіли про колегу, яка загинула з маленьким сином у Прилуках

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Світла та щира». Поліцейські розповіли про колегу, яка загинула з маленьким сином у Прилуках
Дарина Шигида приєдналася до лав поліції у Києві у 2020 році
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Чоловік вбитої працює патрульним, тато – рятувальником

Під час ворожого обстрілу Чернігівщини загинула поліцейська Дарина Шигида. Разом із нею окупанти вбили однорічного сина та її маму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Як зазначають правоохоронці, Дарина приєдналася до лав поліції у Києві у 2020 році. «Сильна, світла та щира. Вона була вірна присязі, справедлива, з глибоким відчуттям обов’язку — саме такою її запам’ятають колеги та всі, хто знав її», – йдеться в повідомленні.

Убита Дарина Шигида
Убита Дарина Шигида
фото: Facebook/Прилуцький ліцей 6

За словами пресслужба Нацполіції, жінка вважала, що стати поліцейською – це її покликання. «ЇЇ тато-пожежник з дитинства вчив доньку допомагати людям. А її чоловік, також патрульний поліцейський, завжди підтримував та допомагав на службі», – кажуть поліцейські.

Нагадаємо, цієї ночі під масованим ударом російських безпілотників опинилось місто Прилуки, що на Чернігівщині. Внаслідок ворожої атаки відомо про пʼятьох загиблих. Двох жінок та однорічну дитину знайшли під завалами. Наразі відомо про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень.

Повідомлялося, що під час нічної атаки у Прилуках загинула родина начальника місцевої пожежної частини. Він прибув на місце ліквідації наслідків разом з іншими рятувальниками. Мова про 46-річну прилучанку, її дочку 1998 року народження та онука 2024 року народження. Жінок з дитиною знайшли під завалами.

Також російські терористи вранці атакували Херсон чотирма авіабомбами. Унаслідок авіаатаки зруйновано підʼїзд багатоповерхівки, у навколишніх будинках – вибиті вікна й посічені фасади. А також ще більших руйнувань зазнала будівля місцевої ОДА, яку росіяни неодноразово атакували до цього. На цей час відомо про двох потерпілих чоловіків, яким 74 та 68 років. Вони перебувають під наглядом лікарів. Рятувальники визволили із заблокованого підвального приміщення чотирьох людей.

Як відомо, о 01:05 російські війська завдали ударів БпЛА типу «Шахед» по Харкову. Прямі влучання зафіксували у два житлові багатоквартирні будинки у Слобідському районі. Кількість постраждалих зросла до 17. Серед них – дев'ятирічна дівчинка, семирічний хлопчик та немовля. Шість ворожих ударів завдала РФ, два з них – прямі влучання в багатоквартирні будинки. В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна безпілотника опинилася просто в коридорі. 

До слова, уночі російські війська атакували Одещину безпілотниками. Пошкоджено медичний заклад, дитячий центр та ліцей.

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Теги: Національна поліція України Чернігівщина

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