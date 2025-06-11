У Харкові люди під завалами співали гімн України: чуттєве відео

Росіяни вночі атакували житлові будинки дронами

У Харкові люди співали гімн України, перебуваючи під завалами зруйнованого російським ударом житлового будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Російські війська у ніч на 11 червня атакували житлові квартали міста ударними дронами. Під час рятувальної операції поліцейські, які були на місці одними з перших і витягували людей з-під завалів, почули спів одного з постраждалих.

«І в цій темряві, серед пилу, диму й болю – чоловік під уламками співав гімн України. Це важко забути. Це неможливо пробачити», – кажуть правоохоронці.

При цьому на відео чути як до співу доєднуються інші люди, які опинилися в пастці. Чоловіка і ще кількох жителів будинку витягнули рятувальники з-під завалів.

💔 "Серед пилу, диму й болю чоловік під уламками співав гімн України", - патрульні Нацполіції показали відео порятунку харків'янина pic.twitter.com/rVuzW2EIJV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 11, 2025

Нагадаємо, Росія цієї ночі вдарила по Харкову дронами. Ворог застосував 17 БпЛА типу «Герань-2». З'явились кадри жахливих наслідків: зруйнований вщент будинок.

Російські терористи всього за лічені хвилини завдали більше десятка ударів дронами. Як відомо, у Харкові внаслідок обстрілу загинули двоє людей, понад пів сотні містян отримали поранення. Серед постраждалих внаслідок ворожої атаки є діти. ДСНС також показала наслідки ворожої атаки на Харків.

Правоохоронці задокументували наслідки масштабної атаки російських БпЛА по Харкову, повідомляє Харківська прокуратура. За даними слідства, 11 червня у період орієнтовно з 00:30 до 00:40 російська армія здійснила масований удар безпілотниками по Харкову. Під прицілом були два райони міста – Слобідський та Основʼянський.

До слова, внаслідок атаки загинули троє людей, понад шістдесят поранених, з яких девʼятеро – діти.