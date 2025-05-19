У Британії здійснено кібератаку на сервіс правової допомоги: 2 млн даних вкрадено

Вкрадені дані могли включати контактну інформацію та адреси заявників, їхні дати народження, статус зайнятості та фінансові дані

У Великій Британії через кібератаку на онлайн-сервіси Агентства з надання правової допомоги стався витік значної кількості даних. Як передає «Главком», про це йдеться у заяві Агентства з надання правової допомоги та Міністерства юстиції.

Про кібератаку стало відомо ще 23 квітня, однак вже 16 травня виявилося, що вона була масштабнішою, ніж вважалося спочатку. Так, хакерам вдалося отримала доступ до «великої кількості інформації», що стосується заявників на правову допомогу.

У британському уряді вважають, що хакерська група змогла завантажити значну кількість персональних даних тих, хто звертався за правовою допомогою через сервіс з 2010 року. Як встановила BBC, загалом було викрадено понад 2 млн одиниць інформації.

Ці дані могли включати контактну інформацію та адреси заявників, їхні дати народження, номери посвідчень особи, судимості, статус зайнятості та фінансові дані, такі як суми внесків, борги та платежі.

«Я розумію, що ця новина буде шокуючою та засмучує людей, і мені дуже шкода, що так сталося», – наголосила виконавча директорка Агентства з надання правової допомоги Джейн Гарботтл.

Це не перша кібератака за останній час. Так, у травні універмаг Harrods заявив, що «обмежив доступ до Інтернету на своїх сайтах» після спроби отримати доступ до його систем.

Нагадаємо, на урядову систему державних реєстрів Польщі здійснили масштабну кібератаку. Як передає «Главком», про це пише RMF FM. За даними видання, DDoS-атаку успішно відбили, але майже годину неможливо було ефективно скористатися державними онлайн-послугами: сплатити податки, скористатися застосунком mObywatel, зареєструвати автомобіль тощо.

Також Франція вперше офіційно визнала відповідальність російської воєнної розвідки за кібератаки проти TV5Monde у 2015 році та зламу електронної пошти команди французького лідера Емманюеля Макрона під час президентської кампанії 2017 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра Європи та глави МЗС Франції Жана-Ноеля Барро.

До слова, хакерська група Cozy Bear (або Apt29), яка пов’язана із російськими спецслужбами, намагалась обманом змусити європейських дипломатів завантажити шкідливе програмне забезпечення під виглядом запрошення на дегустацію вин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico з посиланням на дослідження фірми з кібербезпеки Check Point.

Згідно з даними Check Point, хакери імітували певне велике європейське міністерство закордонних справ для поширення фальшивих запрошень на дипломатичні заходи – найчастіше, дегустації вин.