Пів міста без гарячої води. Криворізькі комунальники здали на металобрухт частину обладнання

Підозрювані розкрадали обладнання з теплопунктів та продавали його на металобази. Збитки – майже 30 млн грн

Фігуранти організували масштабну схему розтрати майна в умовах воєнного стану, що призвела до повного припинення постачання гарячої води майже для половини міста – понад 250 тис. мешканців, десятків підприємств і закладів критичної інфраструктури. Сума збитків – майже $ 30 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Поліцейські встановили всіх учасників схеми разом з організаторами – двома колишніми керівниками одного з державних теплоенергетичних підприємств міста. Вони створили ієрархічну злочинну організацію з понад 10 учасників, використовуючи службове становище.

Під виглядом «переміщення обладнання задля його збереження в умовах воєнного стану», зловмисники вивезли понад 1140 водонагрівачів зі стратегічних теплопунктів на закриту територію підприємства. У нічний час, із залученням маніпуляторів та кисневих балонів для різки металу, працівники демонтували з обладнання латунні трубки з кольоровими металами. Щоб приховати розукомплектування, водонагрівачі набивали сторонніми предметами – зокрема одягом – і повертали на місце, імітуючи робочий стан. При інвентаризаціях обладнання фіксувалось як повністю справне.

Внаслідок розкрадання обладнання без гарячої води залишилися сотні тисяч мешканців фото: Національна поліція України

Оперативники кримінальної поліції з’ясували, що трубки продавали на місцеві металобази за готівку – без бухгалтерських документів та без обов’язкового радіаційного контролю. Отримані кошти розподіляли між членами групи.

Задокументовано понад 65 епізодів злочинної діяльності. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено мобільні телефони та інші докази. 8 активних учасників організації разом з організаторами затримано в порядку ст. 208 КПК України. Ще двоє перебувають за кордоном – їх оголосять у міжнародний розшук.

Частину фігурантів затримали, інших оголосять у міжнародний розшук фото: Національна поліція України

Усім 10 учасникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 255 ККУ (створення та участь у злочинній організації) і ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 ККУ (організація розтрати державного майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану). Їм загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Також встановлюють додаткові обставини злочину та інших причетних осіб.

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