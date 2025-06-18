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Бухгалтерка військової частини Нацгвардії привласнила 11,5 млн. грн

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Бухгалтерка військової частини Нацгвардії привласнила 11,5 млн. грн
Слідчі ДБР задокументували докази багаторічного розкрадання коштів у Нацгвардії
фото: ДБР

Схема діяла з 2017 року, до розкрадань причетні і цивільні, і керівники підрозділу

 

Державне бюро розслідувань викрило схему привласнення та легалізації коштів посадовцями однієї з частин Національної гвардії України. Бухгалтерка військової частини, користуючись службовим становищем, при нарахуванні грошового забезпечення військовослужбовцям щомісяця вносила до платіжних відомостей сторонні рахунки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

За даними слідства, суми «зникали» непомітно – від 30 до 165 грн із кожного нарахування. Ці кошти систематично переказувалися на банківські картки осіб, які не служили у підрозділі. Протиправна схема діяла з 2017 року і тривала щонайменше до кінця 2024-го. Загальна сума викраденого – близько 11,5 млн. грн. Після легалізації ці кошти розподілялись між учасниками схеми готівкою.

ДБР, СБУ та Нацполіція затримали учасників схеми, серед них — цивільні та військові посадовці
ДБР, СБУ та Нацполіція затримали учасників схеми, серед них — цивільні та військові посадовці
фото: ДБР

Викриття стало можливим завдяки співпраці слідчих ДБР, оперативників СБУ та командування Нацгвардії. Підозри вже оголосили кільком особам: бухгалтерці, її цивільним спільникам, а також чинному та колишньому начальникам фінансового відділення частини. Останнім закидають службову недбалість – неналежну організацію фінансового контролю, що призвела до багаторічних втрат.

За даними правоохоронців, злочинна група діяла за попередньою змовою. Підозрювані обвинувачуються за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ). Бухгалтерці та її цивільним спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Двом керівникам фінансового відділення – до восьми років ув’язнення.

Зловмисники встигли привласнити понад 11 млн. грн
Зловмисники встигли привласнити понад 11 млн. грн
фото: ДБР

Правоохоронці звернуться до суду з клопотанням про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває. Слідчі перевіряють можливу причетність інших службових осіб до реалізації цієї схеми.

Нагадаємо, «Главком» писав, що Державне бюро розслідувань викрило депутатку Дніпропетровської обласної ради на проходженні фіктивної служби у війську. Вона намагалась створити позитивний імідж та отримати незаконні виплати із бюджету.

Також «Главком» повідомляв, що працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабну схему привласнення дизельного пального у військовій частині авіаційної бригади, дислокованої на Івано-Франківщині. 

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Теги: ДБР корупція Національна поліція України

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