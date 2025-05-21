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Киянин розбив скло у вагоні метрополітену: яке покарання загрожує

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Киянин розбив скло у вагоні метрополітену: яке покарання загрожує
Киянин розбив скло у вагоні метрополітену
фото: Національна поліція України

Юнак може отримати до п’яти років обмеження волі

Правоохоронці столичної підземки повідомили про підозру киянину, який розбив скло у вагоні метрополітену. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Інформацію про подію поліцейські виявили в Інтернеті. Так, в деяких телеграм-каналах було опубліковано допис про те, що пасажир пошкодив міжвагонне скло поїзда, яке курсує зеленою гілкою столичного метро.

Киянин розбив скло у вагоні метрополітену: яке покарання загрожує фото 1

Оперативники та дізнавачі управління поліції в метрополітені спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили особу порушника – ним виявився 19-річний киянин. За даними слідства, хлопець в момент злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння. Під час спілкування з правоохоронцями юнак пояснив свої дії тим, що таким чином хотів попасти у сусідній вагон.

Киянин розбив скло у вагоні метрополітену: яке покарання загрожує фото 2

Дізнавачі відділу дізнання управління поліції в метрополітені, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва повідомили молодику про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

До слова, на автодорозі в межах села Кучаків Бориспільського району, підозрюваний не впорався з керуванням авто та скоїв наїзд на 10-річну дівчинку. Дитина від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці, а водію, який скоїв ДТП, загрожує до восьми років ув'язнення.

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Теги: Національна поліція України Київ метро підозра

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