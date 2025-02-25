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У Києві затримано чоловіка, який вкрав у військового тепловізор

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві затримано чоловіка, який вкрав у військового тепловізор
59-річний житель Києва вкрав у військового тепловізор
фото: Національна поліція Києва/Facebook

Порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі

Поліцейські затримали та повідомили про підозру киянину, який вкрав у військового тепловізор, подарований волонтерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Повідомляється, що військовослужбовець проходить у Києві лікування. За його словами, перебуваючи в магазині, він залишив тепловізор на касовій стійці і ненадовго відволікся, після чого помітив відсутність прилада.

Правоохоронці проглянули записи з камер відеоспостереження у маркеті та за допомогою криміналістів встановили особу, причетну до скоєння злочину.

Ним виявився 59-річний місцевий житель, у якого поліцейські під час слідчих дій вилучили викрадений пристрій.

Поліцейські під час слідчих дій знайшли викрадений пристрій
Поліцейські під час слідчих дій знайшли викрадений пристрій
фото: Національна поліція України/Facebook

За даним фактом слідчий відділ Шевченківського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).

Порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі. Згідно ухвали суду, речовий доказ, прилад нічного бачення, повернуто власнику

Нагадаємо, на Хмельниччині непрацюючий інвалід ІІІ групи отримав 34 тис. грн штрафу за незаконне використання форми Нацполіції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр. Подія сталася ввечері 24 січня 2025 року на території АЗС UPG у Кам’янці-Подільському. Чоловік одягнув формений одяг Національної поліції, а саме: зимову куртку, штани, кепку із надписами «поліція», нарукавники з шевронами із надписом «Поліція» та «Патруль». У суді він не визнав вини. Пояснив, що «жартома зупиняв своїх товаришів». Однак наміру зупиняти інших громадян не було. Просив Феміду закрити справу за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Теги: Київ військові викрадення поліція

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