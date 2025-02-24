Поліція викрила нотаріуса та його спільника, які заволоділи квартирою померлої киянки

Заволодіти нерухомим майном вирішив 42-річний мешканець Київщини

У Києві судитимуть чоловіка та державного нотаріуса, які заволоділи квартирою покійной киянки вартістю 1,5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

У поліції повідомили, що наприкінці лютого 2024 року правоохоронці Оболонського управління поліції викрили групу осіб, які шахрайським шляхом заволоділи однокімнатною квартирою на вулиці Левка Лук’яненка. Як встановило слідство, власниця оселі померла у 2022 році, а оскільки вона не мала спадкоємців, житло мало бути визнано відумерлою спадщиною і перейти у комунальну власність.

Заволодіти нерухомим майном вирішив 42-річний мешканець Київщини. Для цього він підшукав жінку, яка мала вдавати нову власницю оселі, на яку покійна нібито оформила договір дарування. Спільники звернулись до державного нотаріуса й та, розуміючи, що угода незаконна, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, посвідчила фальшиві документи та зареєструвала права власності на фігурантку.

«Згодом цю квартиру продали, спричинивши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди на понад 1,5 млн грн», – повідомили у поліції.

Слідчі повідомили про підозри чоловікові за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб у період дії воєнного стану, в особливо великих розмірах, а державному нотаріусу за ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України – зловживання своїми службовими повноваженнями пов’язаними з наданням публічних послуг з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі обвинувальні акти скеровані до суду. Згідно із санкцією статей, обвинуваченим загрожує до 12 та до восьми років позбавлення волі. На час слідства державний нотаріус була відсторонена від займаної посади. бвинувальний акт відносно третьої фігурантки було скеровано до суду раніше.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці завершили досудове розслідування щодо приватного нотаріуса та трьох її спільників, які привласнили близько 1 млн грн з банківських рахунків померлих громадян. Як встановили правоохоронці, шахрайську схему організувала 42-річна приватний нотаріус, яка залучила собі у помічники двох чоловіків та жінку віком від 40 до 43 років. Згідно із розробленим планом, фігуранти від клієнтів отримували інформацію про наявність грошей на банківських рахунках їх померлих близьких родичей, а потім, використовуючи підроблені документи, переоформлювали спадщину на себе.