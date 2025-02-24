Головна Київ Новини
search button user button menu button

Поліція викрила нотаріуса та його спільника, які заволоділи квартирою померлої киянки

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Поліція викрила нотаріуса та його спільника, які заволоділи квартирою померлої киянки
На час слідства державний нотаріус відсторонена від займаної посади
фото: поліція Києва/Facebook

Заволодіти нерухомим майном вирішив 42-річний мешканець Київщини

У Києві судитимуть чоловіка та державного нотаріуса, які заволоділи квартирою покійной киянки вартістю 1,5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відділ комунікації поліції Києва

У поліції повідомили, що наприкінці лютого 2024 року правоохоронці Оболонського управління поліції викрили групу осіб, які шахрайським шляхом заволоділи однокімнатною квартирою на вулиці Левка Лук’яненка. Як встановило слідство, власниця оселі померла у 2022 році, а оскільки вона не мала спадкоємців, житло мало бути визнано відумерлою спадщиною і перейти у комунальну власність.

Заволодіти нерухомим майном вирішив 42-річний мешканець Київщини. Для цього він підшукав жінку, яка мала вдавати нову власницю оселі, на яку покійна нібито оформила договір дарування. Спільники звернулись до державного нотаріуса й та, розуміючи, що угода незаконна, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, посвідчила фальшиві документи та зареєструвала права власності на фігурантку.

«Згодом цю квартиру продали, спричинивши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди на понад 1,5 млн грн», – повідомили у поліції.

Слідчі повідомили про підозри чоловікові за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб у період дії воєнного стану, в особливо великих розмірах, а державному нотаріусу за ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України – зловживання своїми службовими повноваженнями пов’язаними з наданням публічних послуг з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі обвинувальні акти скеровані до суду. Згідно із санкцією статей, обвинуваченим загрожує до 12 та до восьми років позбавлення волі. На час слідства державний нотаріус була відсторонена від займаної посади. бвинувальний акт відносно третьої фігурантки було скеровано до суду раніше. 

Нагадаємо, у Києві правоохоронці завершили досудове розслідування щодо приватного нотаріуса та трьох її спільників, які привласнили близько 1 млн грн з банківських рахунків померлих громадян. Як встановили правоохоронці, шахрайську схему організувала 42-річна приватний нотаріус, яка залучила собі у помічники двох чоловіків та жінку віком від 40 до 43 років. Згідно із розробленим планом, фігуранти від клієнтів отримували інформацію про наявність грошей на банківських рахунках їх померлих близьких родичей, а потім, використовуючи підроблені документи, переоформлювали спадщину на себе.

Теги: слідство документи житло поліція нотаріус Київ квартира

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Водолази-сапери вилучили уламки ворожого БПЛА на Київському водосховищі
Уламки збитих дронів виявлено на Київському водосховищі
Сьогодні, 14:43
Злочинну діяльність лікаря-невропатолога викрили слідчі Дніпровського управління поліції спільно зі співробітниками СБУ
У Києві невропатолог продавав діагнози про непридатність до служби у ЗСУ
18 лютого, 13:55
Поліцейські на місці вибуху
У Миколаєві під час вибуху загинуло троє військових Центру протимінної діяльності
16 лютого, 22:28
Справу розглянув Волочиський районний суд Хмельницької області
На Хмельниччині засуджено трьох медиків, які брали хабарі для Крупи
15 лютого, 15:35
Зловмисник наніс тяжкі тілесні ушкодження 44-річному чоловіку та зник з місця події
На Вінниччині затримано чоловіка, який підозрюється у вбивстві знайомого
4 лютого, 22:04
Друга атака РФ за ранок. Уламки БпЛА впали у Деснянському районі Києва
Друга атака РФ за ранок. Уламки БпЛА впали у Деснянському районі Києва
29 сiчня, 09:51
Прогноз погоди на 29 січня
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
29 сiчня, 05:55
Суб’єктам господарювання варто дотримуватись правил та оформлювати необхідні документи на розміщення вивісок і рекламних засобів
Комунальники планують демонтувати незаконну рекламу на двох вулицях Києва
27 сiчня, 12:57
З підлітками працюють ювенальні поліцейські, представники соціальних служб та адміністрації навчальних закладів
Побиття школярки у Києві: поліція допитала потерпілу та свідків
24 сiчня, 18:53

Новини

У Києві п’яний іноземець на переході збив чоловіка та намагався втекти з місця ДТП
У Києві п’яний іноземець на переході збив чоловіка та намагався втекти з місця ДТП
У Києві на Новобіличах горіла багатоповерхівка, є постраждала
У Києві на Новобіличах горіла багатоповерхівка, є постраждала
Поліція викрила нотаріуса та його спільника, які заволоділи квартирою померлої киянки
Поліція викрила нотаріуса та його спільника, які заволоділи квартирою померлої киянки
У Києві відбувся саміт «Підтримуй Україну»
У Києві відбувся саміт «Підтримуй Україну»
Уламки збитих дронів виявлено на Київському водосховищі
Уламки збитих дронів виявлено на Київському водосховищі
Російський удар по об'єкту «Укриття». Влада повідомила про радіаційний фон
Російський удар по об'єкту «Укриття». Влада повідомила про радіаційний фон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
171K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 лютого: ситуація на фронті
62K
Американці вивішують біля своїх будинків чорні прапори: що це означає
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 лютого 2025
24K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
9160
Масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години
7737
У Києві перекрито низку вулиць, станція «Майдан Незалежності» працює з обмеженнями

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
21 лютого, 20:24

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua