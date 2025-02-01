Убивство працівника Полтавського ТЦК: поліція розкрила мотив злочину

Один із мотивів, який розглядається слідством – це наміри звільнити мобілізованого чоловіка від проходження служби

За попередньою інформацією, стрілець є знайомим мобілізованого

Стрілянина на Полтавщині, ймовірно, була спробою звільнити чоловіка від проходження служби. За попередньою інформацією, стрілець є знайомим мобілізованого. Про це розповіли сайту tsn.ua джерела в Нацполіції.

«Один із мотивів, який розглядається слідством – це наміри таким чином звільнити мобілізованого чоловіка від проходження служби. Той, хто стріляв, за попередньою інформацією, є знайомим мобілізованого», – зазначили джерела.

Нагадаємо, 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин, що на Полтавщині, під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру невідомив здійснив збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці».

Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних.

У Полтавській області було введено спеціальну операцію «Сирена».

Пізніше поліція затримала чоловіка, який на АЗС застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК з рушниці, заволодів його автоматом та разом зі співучасником втік з місця події.