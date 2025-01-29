Затримано чоловіка, який виготовляв та збував психотропи в Голосіївському районі Києва

Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

Використовуючи спеціальне обладнання, зловмисник у себе вдома виготовляв амфетамін та МДМА, які в подальшому збував через месенджери та шляхом закладок

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який виготовляв та збував психотропи в Голосіївському районі. Про це повідомила поліція Києва.

Використовуючи спеціальне обладнання, зловмисник у себе вдома виготовляв амфетамін та МДМА, які в подальшому збував через месенджери та шляхом закладок. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Використовуючи спеціальне обладнання, зловмисник у себе вдома виготовляв амфетамін та МДМА ото: поліція Києва, Facebook

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника та у його гаражі поліцейські вилучили засоби для фасування та пакування наркотичних речовин фото: поліція Києва, Facebook

Наркозбувач сам фасував препарати для продажу фото: поліція Києва, Facebook

Чоловіка із забороненими речовинами затримали співробітники поліції в Голосіївському районі. Надалі, під час обшуку за місцем його мешкання та у його гаражі поліцейські вилучили пакунки з амфетаміном та МДМА, а також засоби для фасування та пакування.

Як встановили правоохоронці, наркозбувачем виявився 28-річний мешканець Голосіївського району, якого поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу України.

Слідчі територіального управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини у особливо великих розмірах. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Йому загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Лісовому масиві поліцейські затримали чоловіка, який планував збути три кілограми психотропів. Про це повідомила пресслужба поліції Києва. Оперативники Деснянського району виявили в рюкзаку зловмисника кілограм психотропної речовини, а під час обшуку в квартирі ще два кілограми забороненого засобу. Проведена експертиза підтвердила, що в пакетах знаходилась психотропна речовина – Альфа-PVP. Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить близько 1 млн грн. Фігуранта взято під варту, йому загрожує до 12 років за ґратами.