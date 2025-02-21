Віталій Кличко у Європарламенті отримав премію імені Павла Адамовича

Нагорода є важливим міжнародним визнанням ролі Києва як міста, що продовжує боротьбу за європейські цінності та демократію

Мер Києва Віталій Кличко в Європарламенті отримав премію імені Павла Адамовича. Що була заснована у 2021 році на честь багаторічного мера Гданська Павла Адамовича, який загинув у січні 2019 року внаслідок нападу під час виконання своїх професійних обов’язків. Про це інформує «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Зазначається, що нагорода є важливим міжнародним визнанням ролі Києва як міста, що продовжує боротьбу за європейські цінності та демократію в умовах повномасштабної російсько-української війни.

Нагорода є важливим міжнародним визнанням ролі Києва як міста, що продовжує боротьбу за європейські цінності та демократію в умовах повномасштабної російсько-української війни фото: офіційний портал Києва

«В Європарламенті закликав європейських партнерів посилити допомогу в найкритичніший для України момент. І, отримуючи премію імені мера Павла Адамовича, підкреслив, що це – відзнака не тільки моєї роботи, як мера Києва. Це – визнання відданості цінностям свободи і демократії, героїзму всього українського народу, який майже три роки бʼється за свою державність. За принципи і безпеку демократичного світу. Ці принципи колись відстоював і мер Гданська Павел Адамович, який демонстрував, що лідерство – це не тільки про управління, а насамперед, – про людяність, солідарність і служінням людям. Особливо тим, які цього потребують найбільше. І це сьогодні повинні розуміти й світові лідери, політики, коли ухвалюють рішення щодо допомоги й солідарності з Україною. Бо справедливість на боці України!» – наголосив у своєму дописі в Telegram-каналі Віталій Кличко.

На церемонії нагородження премією Павла Адамовича були присутні та виступили вдова Павла Адамовича, депутатка Європейського парламенту Магдалена Адамович, мери Варшави та Брюсселя Рафал Тшасковський і Філіп Клоз, представники Комітету регіонів Ради Європи.

Премія імені Павла Адамовича є ініціативою Європейського комітету регіонів, міста Гданська та міжнародної мережі ICORN. Нагороду вручають за видатний внесок у зміцнення демократії на місцевому рівні, захист прав людини та підтримку громадянської солідарності. Ця нагорода визнає політичних лідерів, посадовців, активістів та організації, які не тільки захищають демократичні цінності, а й сприяють їх поширенню, працюючи в умовах підвищених ризиків та викликів.

Нагадаємо, Віталій Кличко наголосив, що для України наступив критичний момент, вона має бути, як ніколи, сильною. Він закликав українців до єдності, тверезого розуму та спільного захисту своєї країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Кличка у Facebook. «Сьогодні Україна повинна бути як ніколи сильною і єдиною. Відвагу і героїзм українці світові показали. Час продемонструвати єднання і консолідацію в країні, в суспільстві. Заради збереження держави та її демократичного майбутнього», – наголосив мер Києва. Кличко закликав припинити політичні чвари, а замість підготовки до виборів зайнятись спільною роботою для захисту країни.