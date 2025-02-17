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Затримано окупаційну експосадовицю, яка допомогла РФ депортувати українських дітей

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Затримано окупаційну експосадовицю, яка допомогла РФ депортувати українських дітей
Співробітники СБУ встановили місцезнаходження окупаційної експосадовиці, задокументували її злочини і затримали за місцем проживання
фото: СБУ

Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі

Служба безпеки затримала у Києві одну з організаторок насильницького вивезення українських дітей до РФ та тимчасово захоплених регіонів України. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, фігуранткою є колишня викладачка херсонського професійного училища, яка під час окупації міста пішла на співпрацю з рашистами. Тоді зловмисницю призначили «заступником директора» окупаційної установи і доручили організувати примусове переправлення шістьох неповнолітніх студентів до тимчасово окупованого Криму.

«Для цього дітей спочатку виселили з відомчого гуртожитку училища і незаконно вивезли на лівобережжя Херсонщини. Звідти автобусом їх доправили на територію тимчасово окупованого півострова. Увесь маршрут українських дітей до місця призначення «супроводжували» представники окупаційної адміністрації РФ, які чинили постійний психологічний тиск», – зауважує СБУ.

Зазначається, що у Криму дітей «закрили» в одному з місцевих таборів. Там їм видали прокремлівську літературу і почали готувати для подальшого вступу до лав окупаційних угруповань РФ.

Після звільнення Херсона фігурантка виїхала до Києва, де сподівалась «загубитись», щоб уникнути правосуддя. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження окупаційної експосадовиці, задокументували її злочини і затримали за місцем проживання.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Також заочну підозру у воєнному злочині повідомлено колишньому окупаційному «директору» херсонського профучилища та його підлеглому «вихователю», які переховуються на тимчасово окупованій частині території України.

Як повідомлялося, російська влада продовжує примусово депортувати українських дітей до Росії або переселяти їх вглиб тимчасово окупованої України. Голова Запорізької обласної військової адміністрації України Іван Федоров заявив, що російська влада під виглядом відпустки депортує українських дітей до Чечні та Кабардино-Балкарської Республіки. 

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Теги: Київ діти росія СБУ депортація

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