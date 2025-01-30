На станції метро «Хрещатик» чоловік із пістолетом погрожував поліцейським

Правоохоронці зробили зауваження пасажиру, на що той не відреагував

Столичні правоохоронці повідомили про підозру 20-річному раніше судимому чоловіку, який конфліктував із пасажирами та чинив опір поліцейським на станції метро «Хрещатик». Інформацію повідомив відділ комунікації поліції Києва.

Подія відбулась на днях на одній з центральних станцій столичної підземки. Співробітники поліції метрополітену виявили чоловіка з явними ознаками сп’яніння, який конфліктував з пасажирами та грубо порушував громадський порядок.

Порушник правопорядку на камерах відеоспостереження у Київському метро фото: Національна поліція України

Правоохоронці зробили зауваження пасажиру, на що той не відреагував. Натомість, зловмисник дістав пістолет, попередньо травматичної дії, та направив в бік поліцейського, погрожуючи його застосувати. Охоронці порядку разом із громадянами затримали порушника, проте той завдав сержанту поліції тілесних ушкоджень.

Затриманий – 20-річний раніше судимий уродженець Кіровоградської області. Слідчі слідчого відділу управління поліції в метрополітені повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо взяття фігуранта під варту, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві було затримано молодиків, які влаштували бійку у Печерському районі міста. «Повідомлення про те, що на вулиці у Печерському району відбувається бійка за участі двох чоловіків надійшло до поліції сьогодні ввечері. Негайно на місце події було спрямовано екіпаж патрульної полії та слідчо-оперативну групу районного управління поліції», – йдеться у повідомленні правоохоронців. На місці інциденту поліцейські затримали усіх учасників бійки.