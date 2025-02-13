«Виготовила вибухівку, щоб підірвати наряд поліції». СБУ затримала 16-річну дівчину

Слідчі СБУ повідомили дівчині про підозру в замаху на вчинення теракту

Фігурантці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна

СБУ затримала 16-річну дівчину за підозрою у підготовці до теракту проти українських правоохоронців. Як стверджує спецслужба, фігурантка на замовлення російських спецслужб виготовила вибухівку, щоб підірвати наряд поліції у Житомирі.

«Контррозвідка Служби безпеки затримала агентку РФ, яка готувала теракт проти українських правоохоронців у Житомирі 19 січня цього року», – йдеться в повідомленні.

Спецслужбовці нагадали, що того місяця затримали, ймовірно, двох російських агентів на спробі підриву наряду поліції, що мав прибути за викликом на 102.

«Затримано фігурантку, яка на замовлення РФ виготовила два саморобні вибухові пристрої (СВП), якими ворог намагався підірвати житомирських поліцейських», – зазначила СБУ.

Фігуранткою є 16-річна місцева жителька, яку, як стверджується, в телеграм-каналі завербував російський спецслужбіст. За його інструкцією дівчина самостійно виготовила вибухівки, до однієї з яких під’єднала мобільний телефон для дистанційної активації. Потім заховала їх у схроні, а геолокацію скинула російському куратору.

«Згодом за цими координатами двоє терористів забрали СВП і намагались підірвати українських правоохоронців. Після того, як правоохоронці запобігли теракту фігурантка, «залягла на дно», переховуючись за адресами своїх родичів», – розповіли правоохоронці.

Контррозвідка СБУ затримала дівчину в Бердичівському районі і встановила, що коли фігурантка переховувалась від правосуддя, то нібито отримала додаткові замовлення з РФ на виготовлення нових СВП.

Під час обшуків за місцями перебування затриманої вилучено компоненти для вибухівок, «змінні» сім-карти для конспірації та мобільний телефон із доказами злочинів. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Під час обшуків за місцями перебування затриманої вилучено компоненти для вибухівок, «змінні» сім-карти для конспірації та мобільний телефон із доказами злочинів фото: СБУ

Під час обшуків за місцями перебування затриманої вилучено компоненти для вибухівок, «змінні» сім-карти для конспірації та мобільний телефон із доказами злочинів фото: СБУ

Фігурантка перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про викриття агента ФСБ у своїх лавах. Затримував чиновника вчора зранку особисто голова СБУ Василь Малюк.