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Безробітний у формі поліції «жартував» на заправці. Суд застосував суворе покарання

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Безробітний у формі поліції «жартував» на заправці. Суд застосував суворе покарання
Якщо порушник добровільно не сплатить штраф, то до нього може бути застосовано стягнення у подвійному розмірі
фото: depositphotos.com

Порушник не визнав вини і просив закрити справу

На Хмельниччині непрацюючий інвалід ІІІ групи отримав 34 тис. грн штрафу за незаконне використання форми Нацполіції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Подія сталася ввечері 24 січня 2025 року на території АЗС UPG у Кам’янці-Подільському. Чоловік одягнув формений одяг Національної поліції, а саме: зимову куртку, штани, кепку із надписами «поліція», нарукавники з шевронами із надписом «Поліція» та «Патруль». У суді він не визнав вини. Пояснив, що «жартома зупиняв своїх товаришів». Однак наміру зупиняти інших громадян не було. Просив Феміду закрити справу за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Зі свого боку захисник «жартівника» наполягав: матеріали справи не містять доказів для підтвердження винуватості його клієнта. Більше того з наданих суду фотографій начебто неможливо визначити ані особу, ані одяг (чи є це формою поліції).

Разом із тим, Феміда відкинула аргументи захисника, заявивши: у справі є відеозаписи, на яких видно, як підсудний одягнений у форму Нацполіції.

Окремо суд звернув увагу: якщо порушник добровільно не сплатить штраф, то до нього може бути застосовано примусове стягнення у подвійному розмірі штрафу (68 тис. грн). Наразі чоловік має десять днів для оскарження в апеляції постанови суду першої інстанції.

Як повідомляв «Главком», інспектор з паркування відділу муніципальної інспекції Кам’янець-Подільської міської ради Микола Шевчук отримав 17 тис. грн штрафу за незаконне використання атрибутів Національної поліції. Особу порушника було вирахувано за світлиною, яку опублікував нардеп від «Слуги народу» Ігор Марчук.

Пізніше політик відреагував на притягнення до адмінвідповідальності інспектора з паркування, наголосивши, на готовності сплатити за нього штраф.

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Теги: Хмельниччина суд війна штраф АЗС поліція

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