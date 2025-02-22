Старший представник НАТО заявив, що на прикладі війни в Україні, Альянс може вивчити багато уроків

Старший представник НАТО Патрік Тернер: є надзвичайна кількість уроків, які Альянс може вивчити з війни РФ проти Україні

Старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер під час спеціальної події Київського безпекового форуму заявив, що союзники НАТО можуть почерпнути надзвичайно багато уроків з війни в Україні, зокрема у сфері технологій.

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму

Тернер нагадав про відкриття спільного центру Україна-НАТО в Польщі на початку поточного тижня з метою отримання як військового, так і невійськового досвіду.

«З цієї неймовірної країни можна почерпнути надзвичайно багато уроків. Деякі з них – це уроки, які ви засвоїли дуже важко протягом трьох років повномасштаюної війни. Але деякі з них є уроками, які випливають з інноваційної креативності України», – зазначив він.

За його словами, уроки, що може засвоїти Альянс стосуються сфер розробки та використання всіх видів безпілотних літальних апаратів малого радіусу дії та далекого радіусу дії, а також радіоелектронної боротьби.

Тернер зазначив, що завдання полягає в швидкості інновацій сьогодні, що є надзвичайним викликом.

«Ми не збираємося відходити від великомасштабних високопродуктивних платформ, на розробку та виробництво яких потрібно багато років. Але очевидно, що в майбутньому нам доведеться думати зовсім по-іншому. Розрив між тим, що було зроблено і навчено тут, і тим, де в деяких випадках ми зараз, – є великим. Тож нам дуже потрібно усунути цю прогалину. Ми дуже вдячні українським колегам за те, чому ми вчимося від них, і нам ще багато чого потрібно навчитися», – підкреслив Старший представник НАТО.

Голова Київського Безпекового Форуму під час спеціальної події КБФ у столиці 21 лютого Арсеній Яценюк сказав, що Верховна Рада має ухвалити резолюцію щодо виборів через півроку після всеосяжної мирної угоди.