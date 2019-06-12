У Києві затримано двох наркоділкинь з «товаром» на $20 тис. (фото)
Жінки займалися збутом наркотиків на території столиці
За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 2 повідомлено про підозру двом зловмисницям, які займались збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів на території столиці. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.
Так, під час проведення обшуків в автомобілі та за їх місцем проживання виявлено та вилучено наркотичні засоби в особливо великому розмірі, а саме: метадон (фенадон) – 115 г, концентрат з макової соломи – 650 г та опій ацетильований – 178 г.
Крім того, вилучено сильнодіючі лікарські засоби, обіг яких обмежено, а саме: дифенгідрамін (димедрол) – 493 г, та зопіклон –23 г.
Загальна вартість вилученого становить близько 20 тисяч доларів США.
Наразі наркоділкиням повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч. 4 ст. 321 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Досудове слідство триває.