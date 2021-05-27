Масштабний прорив трубопроводу у центрі Києва: біля метро «Либідська» перекрито дорогу (відео)

На місце викликані аварійні бригади

Сьогодні, 27 травня, на вулиці Антоновича, 176 поблизу станції метро «Либідська» прорвало трубопровід. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Дорогу залило водою і брудом. Наразі рух транспорту перекрито.

На місце аварії викликані відповідні служби, працюють патрульні.

У соцмережах повідомляють, що прорив трубопроводу стався на тому ж місці, де був узимку 2020 року. 13 січня минулого року біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплотраси – вулицю залило гарячою водою.

Нагадаємо, 20 травня на проспекті Голосіївському, 3 біля станції метро «Деміївська» через пошкодження магістрального трубопроводу з-під землі забив справжній гейзер із землею і камінням, висотою до 10 метрів.

14 травня вулицю Пушкінську в центрі Києва через прорив трубопроводу залило гарячою водою та мулом.

У соцмережі з’явилося відео, як центром столиці течуть потоки брудної води.

Дивіться фото «Главкома» з місця аварії.