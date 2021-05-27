  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Масштабний прорив трубопроводу у центрі Києва: біля метро «Либідська» перекрито дорогу (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Водою залило проїжджу частину на вул. Антоновича - Масштабний прорив трубопроводу у центрі Києва: біля метро «Либідська» перекрито дорогу (відео)
    Водою залило проїжджу частину на вул. Антоновича
    Фото: Патрульна поліція Києва

    На місце викликані аварійні бригади

    Сьогодні, 27 травня, на вулиці Антоновича, 176 поблизу станції метро «Либідська» прорвало трубопровід. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Дорогу залило водою і брудом. Наразі рух транспорту перекрито.

    На місце аварії викликані відповідні служби, працюють патрульні.

    У соцмережах повідомляють, що прорив трубопроводу стався на тому ж місці, де був узимку 2020 року. 13 січня минулого року біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплотраси – вулицю залило гарячою водою.

    Нагадаємо, 20 травня на проспекті Голосіївському, 3 біля станції метро «Деміївська» через пошкодження магістрального трубопроводу з-під землі забив справжній гейзер із землею і камінням, висотою до 10 метрів.

    14 травня вулицю Пушкінську в центрі Києва через прорив трубопроводу залило гарячою водою та мулом.

    У соцмережі з’явилося відео, як центром столиці течуть потоки брудної води.

    Дивіться фото «Главкома» з місця аварії.

    Теги: Національна поліція України Київ дороги аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Масштабний прорив трубопроводу у центрі Києва: біля метро «Либідська» перекрито дорогу (відео)