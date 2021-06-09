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    Прорив тепломережі біля Ocean Plaza: на місці аварії поклали новий асфальт (фото)

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    Асфальтне покриття на місці прориву відновлено - Прорив тепломережі біля Ocean Plaza: на місці аварії поклали новий асфальт (фото)
    Асфальтне покриття на місці прориву відновлено
    Фото: Київтеплоенерго

    Ремонтні роботи на місці прориву розпочалися 27 травня

    Сьогодні, 9 червня, завершено відновлення асфальтного покриття проїжджої частини на вул. Антоновича, 176 біля ТРЦ Ocean Plaza після пошкодження магістральної тепломережі, що сталося 27 травня. Про це повідомила пресслужба комунального підприємства «Київтеплоенерго».

    «Ремонтні роботи «Київтеплоенерго» розпочало 27 травня, вони здійснювались у два етапи. Спочатку демонтували старий трубопровід та гідроізоляцію, замінили частину пошкодженої мережі та менш ніж за 2 доби відновили транспортний рух. Потім розпочали заміну усієї зношеної ділянки, де пролягає трубопровід діаметром 1000 мм. В ремонтних роботах були задіяні три аварійні бригади та 14 одиниць спецтехніки», – розповіли в «Київтеплоенерго».

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    Прорив тепломережі біля Ocean Plaza: на місці аварії поклали новий асфальт (фото)
    Прорив тепломережі біля Ocean Plaza: на місці аварії поклали новий асфальт (фото)
    Прорив тепломережі біля Ocean Plaza: на місці аварії поклали новий асфальт (фото)
    Прорив тепломережі біля Ocean Plaza: на місці аварії поклали новий асфальт (фото)
    Прорив тепломережі біля Ocean Plaza: на місці аварії поклали новий асфальт (фото)

    Нагадаємо, 27 травня поблизу станції метро «Либідська» під час гідравлічних випробувань стався прорив тепломережі. Вода раптово заповнила усю проїжджу частину. Аварійна бригада, яка була на чергуванні поблизу, оперативно почала відкачувати воду та локалізували витік води.

    У зв’язку з проривом трубопроводу було тимчасово змінено рух тролейбусів та автобусів.

    У ліквідації пошкодження було задіяно близько 25 співробітників аварійних бригад.

    Теги: Київ дороги аварія Київтеплоенерго
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    Прорив тепломережі біля Ocean Plaza: на місці аварії поклали новий асфальт (фото)