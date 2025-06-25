У Києві жінка влаштувалася на роботу й у перший день потрапила до поліції

На свою першу зміну у якості прибиральниці жінка прийшла напідпитку

Жінка напідпитку прийшла в перший свій робочий день в столичне кафе як прибиральниця, але вже через 20 хвилин викрала гроші з сумки однієї з працівниць закладу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисниця в інтернеті знайшла оголошення про вакансію працівниці в закладі харчування. У той же день вона прийшла напідпитку на свою першу зміну у якості прибиральниці.

«Фігурантка зайшла до підсобного приміщення закладу, де знаходились особисті речі співробітників, та дістала з однієї з сумок гаманець звідки викрала 10 тис. грн, що належали працівниці кафе. Після скоєння вона пішла із закладу», – повідомили правоохоронці.

Працівники карного розшуку Печерського управління поліції того ж дня затримали 38-річну фігурантку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за місцем її мешкання та вилучили викрадені кошти.

Поліція знайшла викрадені кошти за місцем проживання підозрюваної фото: Національга поліція України

Слідчі повідомили жінці про підозру за частино. 4 статті 185 Кримінального кодексу України. За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що жінка, яка працювала в одній з клінінгових компаній, за півроку поцупила з офісів дев'ять ноутбуків. Вона прибирала робочі кабінети двох організацій та за півроку роботи встигла поцупити дев'ять ноутбуків, якими працівники певний час не користувались. Викрадене майно жінка в подальшому перепродавала. Так, вона спричинила столичним фірмам збитків на понад 185 тис. грн.

До слова, кількість викрадень та втрат смартфонів меншає рік до року. Так, за весь 2024 рік було викрадено чи втрачено 19 463 телефони – на 33% менше, ніж у 2023 році.