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У Вашингтоні між демонстрантами та прихильниками влади виникла сутичка після параду

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Вашингтоні між демонстрантами та прихильниками влади виникла сутичка після параду
У Вашингтоні між демонстрантами та прихильниками влади виникла сутичка після параду
фото: Reuters

У Вашингтоні протестувальники пройшли колоною паралельно до військового параду

У Вашингтоні між учасниками акції No kings та глядачами параду і активними прихильниками адміністрації президента США Дональда Трампа виникла сутичка після військового параду до 250-річчя Армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Агенство зазначило, що коли тисячі учасників параду виходили з території, де відбулась грандіозна демонстрація військових сил Штатів, протестувальники руху No kings, накинулись з лайкою та образами на адресу американського лідера. 

Reuters пише, що один чоловік з натовпу вигукнув через гучномовець слова «зрадник» та «ґвалтівник» у бік Трампа. Інші присутні зібралися навколо нього та скандували «США» та «Трамп».

Багато учасників параду знімали протестувальників на свої смартфони, а деякі лаялися у відповідь.

Напруга швидко зросла і тоді сторони вступили в словесну перепалку, у кількох випадках дійшло до штовханини. Поліція оперативно розмежувала сторони та вивела кількох найбільш активних учасників сутички з натовпу.

Нагадаємо, у Вашингтоні відбувся масштабний військовий парад з нагоди 250-річчя Армії США. Захід зібрав тисячі глядачів та учасників і став найбільшим військовим шоу за останні десятиліття. 

У заході взяли участь понад 6 тис. військовослужбовців, залучено броньовану техніку, кінні частини, бронетанкові колони, артилеристи, піхота, авіація та оркестри.

Тим часом в день, коли у Вашингтоні проходив військовий парад з нагоди 250-річчя Армії США та 79-річчя Дональда Трампа, тисячі американців вийшли на вулиці.

Протестні акції були скоординовані по всій країні й охопили понад 1 800 міст у 50 штатах. Акції пройшли у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Чикаго, Х'юстоні, Філадельфії, Сан-Дієго, Атланті, Сіетлі, Шарлотті, Далласі, Портленді, Майамі та десятках інших міст.

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Теги: парад поліція США Дональд Трамп протест

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У Вашингтоні між демонстрантами та прихильниками влади виникла сутичка після параду
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