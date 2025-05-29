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Театр Франка відзначив 20-річчя вистави «Наталка Полтавка» просто неба у Пирогові (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Театр Франка відзначив 20-річчя вистави «Наталка Полтавка» просто неба у Пирогові (фото)
Вистава «Наталка Полтавка» святкує 20 років
фото: Юлія Вебер/Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка/Facebook

Актори та та творча команда театру Франка прогулялилися серед автентичних хат і ремесел, з яких виростає світ Наталки

З нагоди 20-річчя вистави «Наталка Полтавка» актори та творча команда театру Франка завітали до Національного музею народної архітектури та побуту України. Про це повідомили в Театрі Франка, інформує «Главком». 

Святкування пройшло у щирій атмосфері: звучали українські пісні й спогади про силу традицій. До святкування також долучилися театр «Берегиня» та співробітники музею.

Окрім душевного спілкування  гості прогулялилися серед автентичних хат і ремесел, з яких виростає світ Наталки. Саме там по-особливому відчувається дух вистави, і одразу стає зрозуміло, чому ця вистава займає особливе місце в репертуарі Театру Франка. 

Театр Франка відзначив 20-річчя вистави «Наталка Полтавка» просто неба у Пирогові (фото) фото 1
фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка/Facebook

Оксана Повякель, яка очолює музей, відзначила, що у часи війни памʼять є міцною опорою для українців: «Саме матеріальні пам’ятки здатні довести наше коріння і тяглість історії краще за будь-які слова».

Театр Франка відзначив 20-річчя вистави «Наталка Полтавка» просто неба у Пирогові (фото) фото 2
фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка/Facebook

«У XXI ст. мистецтва вийшли зі стерильності жанру. Горизонтальні зв’язки дають неочікувані плоди – як-от «Украдене щастя» в бойківській хаті скансену чи вшанування «Наталки Полтавки» музеєм і театром «Берегиня». Культурним людям треба знатися, наснажуватися і мріяти. Бо після перемоги знадобляться ідеї, робітники й здоров’я», – додав режисер події Тарас Жирко.

Театр Франка відзначив 20-річчя вистави «Наталка Полтавка» просто неба у Пирогові (фото) фото 3
фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка/Facebook
Учасники заходу роблять фото на згадку
Учасники заходу роблять фото на згадку
фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка/Facebook
Театр Франка відзначив 20-річчя вистави «Наталка Полтавка» просто неба у Пирогові (фото) фото 4
фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка/Facebook
Театр Франка відзначив 20-річчя вистави «Наталка Полтавка» просто неба у Пирогові (фото) фото 5
фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка/Facebook
Театр Франка відзначив 20-річчя вистави «Наталка Полтавка» просто неба у Пирогові (фото) фото 6
фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка/Facebook
Аактори та творча команда театру Франка у Національному музеї народної архітектури та побуту України
Аактори та творча команда театру Франка у Національному музеї народної архітектури та побуту України
фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка/Facebook

Нагадаємо, після численних запитань про те, чому квитки на вистави у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка розкуповуються миттєво, адміністрація закладу оприлюднила офіційну відповідь. Як з’ясувалося, попит у кількадесят разів перевищує кількість місць у залі.  

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Теги: Київ Театр Франка музей театр вистава

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