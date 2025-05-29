Театр Франка відзначив 20-річчя вистави «Наталка Полтавка» просто неба у Пирогові (фото)

Актори та та творча команда театру Франка прогулялилися серед автентичних хат і ремесел, з яких виростає світ Наталки

З нагоди 20-річчя вистави «Наталка Полтавка» актори та творча команда театру Франка завітали до Національного музею народної архітектури та побуту України. Про це повідомили в Театрі Франка, інформує «Главком».

Святкування пройшло у щирій атмосфері: звучали українські пісні й спогади про силу традицій. До святкування також долучилися театр «Берегиня» та співробітники музею.

Окрім душевного спілкування гості прогулялилися серед автентичних хат і ремесел, з яких виростає світ Наталки. Саме там по-особливому відчувається дух вистави, і одразу стає зрозуміло, чому ця вистава займає особливе місце в репертуарі Театру Франка.

фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка/Facebook

Оксана Повякель, яка очолює музей, відзначила, що у часи війни памʼять є міцною опорою для українців: «Саме матеріальні пам’ятки здатні довести наше коріння і тяглість історії краще за будь-які слова».

фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка/Facebook

«У XXI ст. мистецтва вийшли зі стерильності жанру. Горизонтальні зв’язки дають неочікувані плоди – як-от «Украдене щастя» в бойківській хаті скансену чи вшанування «Наталки Полтавки» музеєм і театром «Берегиня». Культурним людям треба знатися, наснажуватися і мріяти. Бо після перемоги знадобляться ідеї, робітники й здоров’я», – додав режисер події Тарас Жирко.

фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка/Facebook

Учасники заходу роблять фото на згадку фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка/Facebook

фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка/Facebook

фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка/Facebook

фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка/Facebook

Аактори та творча команда театру Франка у Національному музеї народної архітектури та побуту України фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка/Facebook

Нагадаємо, після численних запитань про те, чому квитки на вистави у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка розкуповуються миттєво, адміністрація закладу оприлюднила офіційну відповідь. Як з’ясувалося, попит у кількадесят разів перевищує кількість місць у залі.