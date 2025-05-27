Вночі рятувальники прибрали два повалених дерева у столиці (фото)

Для розчищення доріг знадобилася спецтехніка

Уночі рятувальники прибрали два повалених дерева, що впали на проїжджу частину у Солом'янському та Дарницькому районах міста. Про це повідомляє «Київська служба порятунку», інформує «Главком».

О пів на першу ночі оперативний підрозділ другого рятувальники у складічотирьох осіб виїхали на вулицю Авіаконструктора Антонова, що в Солом'янському районі міста, де впало дерево на проїжджу частину та зачепило припарковане поруч авто.

Рутувальники розчищають дорогу для проїзду транспорту фото: «Київська служба порятунку»/Facebook

Також о 00:45 інший підрозділ у складі шести осіб виїхав на Привокзальну вулицю, що в Дарницькому районі Києва, де також упало дерево й загородило частину проїжджої частини дороги.

Дерево впало на проїжджу частину та зачепило припарковане поруч авто фото: «Київська служба порятунку»/Facebook

За допомогою спецтехніки обидва повалені дерева були оперативно прибрані, а дороги розчищені для безперешкодного проїзду транспорту.

Варто додати, що нічні інциденти стали продовженням падінь дерев, про які повідомлялося і напередодні. Зокрема, учора вранці на вулиці Олени Теліги на дорогу впало дерево, що значно ускладнило рух транспорту. Також було зафіксовано обрив контактної лінії тролейбусів, що призвело до затримки руху низки тролейбусів. Також на вулиці Академіка Богомольця у Печерському районі Києва дерево впало на автомобіль, повністю заблокувавши проїжджу частину.