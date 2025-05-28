У Дніпровському районі чоловік викрав з автівки сусіда 100 тисяч гривень (фото)

Затриманий раніше вже мав проблеми із законом за майнові та наркозлочини

У Дніпровському районі столиці дільничні правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який викрав понад 100 тис. грн з припаркованого автомобіля Lexus. Зловмисник виявився сусідом потерпілого підприємця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомлення про крадіжку на спецлінію 102 надійшло від місцевого мешканця. На місце події негайно прибули дільничні, яким вдалося затримати підозрюваного за лічені хвилини.

З'ясувалося, що 33-річний киянин, помітивши гаманець у салоні Lexus, припаркованого біля будинку, розбив скло дверей. Скориставшись вечірнім часом та відсутністю свідків, він викрав гаманець з понад 100 тисячами гривень. Затриманий раніше вже мав проблеми із законом за майнові та наркозлочини.

Затриманий раніше вже мав проблеми із законом за майнові та наркозлочини фото: поліція Києва

Слідчі Дніпровського управління поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, за допомогою судового реєстру «Главком» зібрав показові історії про те, як за дрібну крадіжку суди призначали суворі терміни покарання. Після декриміналізації злочину настала «відлига»: прокурори і представники колоній гуртом пішли у суди з клопотанням звільнити засуджених крадіїв.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі місцевий мешканець викрав з банківського рахунку військового 460 тисяч гривень. Зловмисник вийняв з телефона потерпілого сім-карту, отримав доступ до його особистого кабінету у банківському додатку та здійснив переказ на свій рахунок.