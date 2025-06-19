Київ гучними оплесками попрощався з актором-військовим Юрієм Феліпенком

Прощання з Юрієм Феліпенком у Михайлівському соборі, 19 червня 2025 року

У Києві попрощалися з актором і військовим Юрієм Феліпенком, йому було 32 роки

Сьогодні, 19 червня, Київ попрощався з українським актором, бійцем 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» з позивним Травень, Юрієм Феліпенком, який загинув на фронті під час виконання бойового завдання. Про це повідомляє «Главком».

Прощання з артистом-захисником розпочалося об 11:00. Спершу актора провели в останню путь у Театрі на Подолі, де він працював. З Юрієм Феліпенком прощалися рідні та близькі, колеги, побратими та всі інші, хто його знав особисто. У театрі вшановували пам'ять загиблого артиста.

Катерина Мотрич, дружина актора, під час прощання висловила потужну промову про війну в Україні: «Вбийте в собі все російське, забудьте назавжди цю мову та цю культуру, тому що тільки через Росію, ми зараз всі змушені бути тут».

Вшанувати пам’ять Феліпенка прийшов і очільник Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Кирило Кашліков, заслужений артист України, актор Театру Франка Олександр Печериця, акторка театру та кіно, зірка «Лікар Ковальчук» Марина Кошкіна, її колега по серіалу Анастасія Карпенко, режисерка фільму «Як там Катя?» Крістіна Тинькевич, актори Сергій Кисіль, Анастасія Пустовіт, Богдан Бенюк та режисер і майстер акторського мистецтва Юрій Висоцький.

🕯 У Києві біля Театру на Подолі оплесками проводжали в останню путь Юрія Феліпенко, українського актора, бійця 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес", з позивним "Травень".



Юрій загинув на фронті під час виконання бойового завдання. pic.twitter.com/skvQsGPHXv — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 19, 2025

В останню путь Юрія Феліпенка провели гучними оплесками. Після цього труну з актором доправили до Михайлівського собору, де попрощатися з Феліпенком зібралося більше сотні людей.

Люди збираються на прощання з Юрієм Феліпенком біля Михайлівського собору в Києві, 19 червня 2025 року фото: Анна Железняк/Суспільне

Про смерть актора стало відомо 15 червня. Дружина актора ведуча Катерина Мотрич опублікувала в Instagram-stories допис, де повідомила, що її чоловік загинув.

«Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили», – написала Катерина Мотрич, не розкриваючи деталей.

Юрій Феліпенко вступив до лав ЗСУ у 2024 році фото: Заріна Циганок/Facebook

Зазначимо, торік Юрій Феліпенко вступив до лав ЗСУ. Спочатку він пройшов навчання, після чого влітку вирушив на службу – долучився до батальйону ударних БПАК «Ахіллес» 92-го окремого штурмового батальйону.

Юрій Феліпенко та Катерина Мотрич одружилися влітку минулого року, до того вони протягом п'яти років перебували в стосунках. Феліпенко присилав коханій букети щомісяця та любив, коли вона казала: «Ну який Юрчик любисток».

Коханий чоловік присилав Катерині Мотрич букети щомісяця скриншот з інстаграму Мотрич

Юрій Феліпенко народився 8 травня 1993 року у Запоріжжі. У 2016 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, служив у Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Також зіграв головну роль – слідчого Андрія у фільмі «Кольору пристрасті».

Раніше на фронті під час евакуації побратимів загинув воїн Орест Білінчук-Портяк з позивним Сибіряк. Позивний військовий взяв на честь діда, воїна УПА, який загинув через два місяці після народження сина.

Нагадаємо, на фронті загинув хореограф та балетмейстер Віктор Войников. Віктор Войников понад 20 років працював над розвитком танцювального мистецтва в Україні. Його мобілізували до лав Збройних сил України у 2023 році.