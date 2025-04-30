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Крадіжки телефонів в Україні: аналітики помітили обнадійливу тенденцію

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Крадіжки телефонів в Україні: аналітики помітили обнадійливу тенденцію
Майже 70% від усіх втрачених телефонів припадає на Xiaomi, Samsung та iPhone
фото з відкритих джерел

3,1 тис. мобільних телефонів було вже викрадено та втрачено в Україні від початку 2025 року. Це на 34% менше, ніж за той самий період торік

Кількість викрадень та втрат смартфонів меншає рік до року. Так, за весь 2024 рік було викрадено чи втрачено 19 463 телефони – на 33% менше, ніж у 2023 році. Як передає «Главком», про це повідомляє Опендатабот.

Крадіжки телефонів в Україні: аналітики помітили обнадійливу тенденцію фото 1
інфографіка: opendatabot.ua
Крадіжки телефонів в Україні: аналітики помітили обнадійливу тенденцію фото 2
інфографіка: opendatabot.ua

Чотири роки поспіль найбільш запитаними у злодіїв є Xiaomi, Samsung та iPhone. На них припадає майже 70% від усіх втрачених телефонів цьогоріч. Так, за перший квартал 2025 року злодії викрали або ж українці загубили 997 телефонів Xiaomi, 638 телефонів Samsung та 573 iPhone.

Крадіжки телефонів в Україні: аналітики помітили обнадійливу тенденцію фото 3
інфографіка: opendatabot.ua

Найбільша кількість викрадених або втрачених мобільних телефонів цьогоріч зафіксована у Києві – 352 випадків (11% від загальної кількості). По 10% крадіжок смартфонів припадають на Запорізьку (331 випадок) та Київську області (330 випадків). Найменше викрадали мобільні телефони у Херсонській області (лише чотири випадки).

Крадіжки телефонів в Україні: аналітики помітили обнадійливу тенденцію фото 4
інфографіка: opendatabot.ua

Нагадаємо, поліцейські затримали та повідомили про підозру киянину, який вкрав у військового тепловізор, подарований волонтерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Повідомляється, що військовослужбовець проходить у Києві лікування. За його словами, перебуваючи в магазині, він залишив тепловізор на касовій стійці і ненадовго відволікся, після чого помітив відсутність прилада.

Також стрілець окремого кулеметного взвод одержав п’ять років і шість місяців тюрми за крадіжку майна в умовах воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» із посилання на дані судового реєстру.

Злочин стався 8 січня 2024 року. Обвинувачений знімав номер у кафе-мотелі «Ситий ковбой», що у Хмельницькому. Військовий вирішив викрасти з готельного номера телевізор Samsung. Знявши його зі стіни, чоловік сховав його у пакет і через боковий двір мотелю непомітно виніс за паркан.

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Теги: телефон викрадення пограбування

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