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Обчищав банкомати, обмінники та магазини: у Києві затримано серійного крадія-рецидивіста

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Обчищав банкомати, обмінники та магазини: у Києві затримано серійного крадія-рецидивіста
Затримано чоловіка було вже разом зі спільником під час спроби злому ще одного банкомату
фото: пресслужба поліції

Більшість крадіжок вчинялись у торгівельних центрах Святошинського району за схожою схемою

За процесуального керівництва Київської міська прокуратура повідомила про підозру 36-річному жителю області у скоєнні серії крадіжок з банкоматів, терміналів самообслуговування, ювелірних крамниць, а також його 46-річному спільнику. Про це інформує пресслужба прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що більшість крадіжок вчинялись у торгівельних центрах Святошинського району за схожою схемою.

Обчищав банкомати, обмінники та магазини: у Києві затримано серійного крадія-рецидивіста фото 1


«Так, вночі через вентиляцію на даху торгівельного центру 36-річний чоловік потрапив в середину магазину ювелірних прикрас. Там він зламав металеві замки сейфу та викрав прикраси на загальну суму у понад 9 млн грн. Згодом він проник до приміщення перукарні, з якої викрав понад 12 тис. гривень та майно перукарні на 14 тис. грн.   Наступною разу чоловік вночі через дах торгівельного центру потрапив у приміщення, де був банкомат. Спеціальними інструментами він зламав стінку банкомату та викрав понад 377 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Обчищав банкомати, обмінники та магазини: у Києві затримано серійного крадія-рецидивіста фото 2


 
З обміну валют в іншому торгівельному центрі, куди чоловік також пробрався вночі, він викрав понад 300 тис. грн.
 
Затримали чоловіка вже разом зі спільником під час спроби злому ще одного банкомату. Так, взявши рації, один із чоловіків, зламавши двері, потрапив у торгівельний центр, інший спостерігав за ситуацією із сусіднього будинку та мав інформувати його про небезпеку. Коли один зі спільників намагався зламати банкомат, де було майже 2 млн гривень, спрацювала сигналізація і почав тікати, заховавшись на даху торгівельного центру.
 
Під час обшуків у затриманих за місцем проживання знайшли ювелірні прикраси, викрадені мобільні телефони, незначні суми грошей та знаряддя, за допомогою яких вони зламували сейфи, банкомати та двері. Чоловіки неодноразово були засуджені за аналогічні злочини.

Обчищав банкомати, обмінники та магазини: у Києві затримано серійного крадія-рецидивіста фото 3


 
Затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 5,3 млн гривень – основному фігуранту та 450 тис. грн його поплічнику.
 
Перевіряється причетність підозрюваних до вчинення аналогічних злочинів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у серпні резидент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який унормовує питання адміністративної відповідальності за дрібне викрадення чужого майна, декриміналізувавши дрібні крадіжки на суму до 3028 грн.

Як повідомлялося, до цього кримінальним діянням була крадіжка на 300 грн, закон підвищує поріг до 3000 грн, а також посилює адміністративну відповідальність за дрібну крадіжку: за крадіжку до 757 гривень штраф від 850 до 1700; за крадіжку від 758 до 3028 грн штраф 1700 – 5100; за повторну – від 8500 до 17 000.

Теги: кража суд прокуратура новости

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