У Києві жорстоко вбили учасника АТО



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Чоловіка з численними проникаючими ножовими пораненням виявили у ванній кімнаті квартири

У Києві у квартирі жорстоко вбили чоловіка - учасника АТО. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Тіло чоловіка, з численними проникаючими ножовими пораненням виявили у ванній кімнаті. У покійного також розпоротий живіт.

Наразі відомо, що загиблий - громадянин України, 1996 року народження, учасник АТО. Інші відомості та обставини скоєння злочину встановлюються слідством.

Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК Україні (умисне вбивство).

Встановлюються причетні до злочину особи.

Як повідомлялося, на Ценральному залізничному вокзалі Києва іноземець підійшов до чоловіка, завдав йому кількох ударів по різних частинах тіла, після чого дістав ніж та наніс потерпілому ще 5 ножових поранень в живіт.