На київському вокзалі іноземець завдав чоловікові п’ять ножових поранень



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38-річного громадянина Азербайджану затримано

Київською прокуратурою повідомлено про підозру 38-річному громадянину Азербайджану за фактом вчинення розбою (нападу з метою заволодіння чужим майном), поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«Так, 16 березня 2019 року зловмисник, знаходячись на території Центрального залізничного вокзалу Києва, побачив, як потерпілий рахував та клав грошові кошти в свою барсетку, та вирішив його пограбувати. Зловмисник підійшов до чоловіка, завдав йому кількох ударів по різних частинах тіла, після чого дістав ніж та наніс потерпілому ще 5 ножових поранень в живіт. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий впав на підлогу, а зловмисник, вихвативши його барсетку з грошовими коштами, документами та банківськими картками, втік з місця вчинення злочину», - розповіли в прокуратурі.

За результатами слідчих (оперативних) дій, в тому числі перегляду камер відеоспостереження, правоохоронці встановили особу чоловіка, який вчинив злочин та затримали його у порядку ст. 208 КПК України.

Дії затриманого кваліфіковано за ч. 4 ст. 187 КК України.

На даний час прокуратурою готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.